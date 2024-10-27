В Турции готовятся к визиту Путина
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Турция после переговоров президентов двух стран - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина - начала готовиться к визиту российского лидера, сообщает РИА Новости.
По словам источника, точная дата возможной поездки в Анкару российского лидера находится на стадии обсуждения.
«Мы ожидаем этот визит (президента РФ Владимира Путина), готовимся к нему. Но конкретные сроки пока не определены», - рассказал источник в дипломатических кругах.
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