Президента Грузии обвинили в организации беспорядков

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией участвует в организации беспорядков в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

"Вы видите, что госпожа Саломе [Зурабишвили] вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется "беспорядки в стране", - сказал Папуашвили.

Президент Грузии ранее заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране, на которых победила правящая партия. Она также призвала жителей страны к протестам.

По словам спикера парламента, правящая партия Грузии после победы на выборах получает 89 из 150 мандатов в парламенте.

«[Оппозиция] врет о том, что откажется от своих [избирательных] списков и парламент не будет легитимным. Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов. Так что, как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», - сказал Папуашвили.