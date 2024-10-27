USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Президента Грузии обвинили в организации беспорядков

новость дополнена
12:10 972

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией участвует в организации беспорядков в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

"Вы видите, что госпожа Саломе [Зурабишвили] вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется "беспорядки в стране", - сказал Папуашвили.

Президент Грузии ранее заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране, на которых победила правящая партия. Она также призвала жителей страны к протестам.

По словам спикера парламента, правящая партия Грузии после победы на выборах получает 89 из 150 мандатов в парламенте.

«[Оппозиция] врет о том, что откажется от своих [избирательных] списков и парламент не будет легитимным. Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов. Так что, как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», - сказал Папуашвили.

Стратегический украинский город почти весь под контролем русских
Стратегический украинский город почти весь под контролем русских
11:50 1972
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3609
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 973
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8540
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2072
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева фото
10:48 1434
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1467
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5546
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 4451
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 7437
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9980

ЭТО ВАЖНО

Стратегический украинский город почти весь под контролем русских
Стратегический украинский город почти весь под контролем русских
11:50 1972
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3609
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 973
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8540
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2072
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева фото
10:48 1434
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1467
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5546
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок
Вторая встреча Алиева с Грефом. Сбербанк ищет выход на рынок заметки на полях
04:40 4451
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров
02:37 7437
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?» что говорят азербайджанские депутаты
27 октября 2024, 14:31 9980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться