В Иране госпитализировали нобелевского лауреата Наргиз Мохаммади

Иранские власти разрешили госпитализировать находящуюся в заключении лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Женщина жаловалась на проблемы со здоровьем в течение почти девяти недель, сообщает AP.

Агентство ссылается на группу поддержки активистки Free Narges. По ее данным, Мохаммади предоставят медицинский отпуск для комплексного лечения нескольких заболеваний. Однако в организации считают, что ее перевод в больницу «не решит серьезных проблем со здоровьем, вызванных месяцами пренебрежения и лишений». Уточняется, что женщина страдает заболеванием сердца и, согласно выданному в сентябре медицинскому заключению, у нее возникли осложнения с главной сердечной артерией.

Наргиз Мохаммади в 2016 году приговорили к 16 годам тюрьмы из-за ее участия в «движении за права человека, которое продвигает отказ от смертной казни». Активистка начала бороться за права человека еще в 1990-х годах, в общей сложности ее арестовывали 13 раз, пять раз приговаривали к заключению. В январе 2024-го к ее тюремному сроку добавили 15 месяцев, в августе — еще шесть месяцев из-за того, что она выразила протест против казни другого политзаключенного. Мохаммади отбывает срок в иранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные и те, кто имеет «связи с Западом». В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».