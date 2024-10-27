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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Армения увеличивает расходы на оборону

12:18 504

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличатся на 20%, составив 664 млрд драмов (1,71 миллиарда долларов), заявил министр финансов республики Ваше Ованнисян.

"Расходы в военной сфере в 2025 году составят 6% ВВП, что больше показателей 2024 года на 0,7%", - сказал Ованнисян на обсуждении проекта госбюджета страны на 2025 год.

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04:40 4451
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02:37 7438
«Членство Азербайджана в БРИКС откладывается?»
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27 октября 2024, 14:31 9980
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