Армения увеличивает расходы на оборону

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличатся на 20%, составив 664 млрд драмов (1,71 миллиарда долларов), заявил министр финансов республики Ваше Ованнисян.

"Расходы в военной сфере в 2025 году составят 6% ВВП, что больше показателей 2024 года на 0,7%", - сказал Ованнисян на обсуждении проекта госбюджета страны на 2025 год.