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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Elsevier и Clarivate совместно подготовили экспертов по наукометрии

12:23 254

При поддержке Государственного агентства по науке и высшему образованию Elsevier и Clarivate впервые в истории совместно реализовали программу обучения специалистов в области наукометрии.

Целью программы стала подготовка специалистов, способных применять наукометрические и библиометрические базы данных, такие как Scopus и Web of Science, на экспертном уровне в стране.

Хотя в программе обучения приняли участие 70 участников, выбранных из 150 претендентов, количество специалистов, успешно прошедших программу и получивших совместный сертификат компаний Elsevier и Clarivate, составило 28 человек.

Успешно прошедшие программу смогут более точно измерять научные показатели, поддерживать исследователей в поиске литературы, способствовать выбору качественных журналов для публикации научных работ.

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04:40 4451
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