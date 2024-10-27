Elsevier и Clarivate совместно подготовили экспертов по наукометрии

При поддержке Государственного агентства по науке и высшему образованию Elsevier и Clarivate впервые в истории совместно реализовали программу обучения специалистов в области наукометрии.

Целью программы стала подготовка специалистов, способных применять наукометрические и библиометрические базы данных, такие как Scopus и Web of Science, на экспертном уровне в стране.

Хотя в программе обучения приняли участие 70 участников, выбранных из 150 претендентов, количество специалистов, успешно прошедших программу и получивших совместный сертификат компаний Elsevier и Clarivate, составило 28 человек.

Успешно прошедшие программу смогут более точно измерять научные показатели, поддерживать исследователей в поиске литературы, способствовать выбору качественных журналов для публикации научных работ.