Израиль разбомбил Тир: есть жертвы
12:38 370
Пять человек погибли, 10 ранены в результате удара ВВС Израиля по ливанскому городу Тиру, сообщил Минздрав Ливана.
По сведениям ливанских СМИ, целью удара, нанесенного рано утром, стало здание в квартале Эр-Рамль, значительный ущерб причинен соседним жилым строениям.
В работах по разбору завалов задействованы представители местной службы гражданской обороны и Ливанского общества Красного Креста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!