Израиль разбомбил Тир: есть жертвы

Пять человек погибли, 10 ранены в результате удара ВВС Израиля по ливанскому городу Тиру, сообщил Минздрав Ливана.

По сведениям ливанских СМИ, целью удара, нанесенного рано утром, стало здание в квартале Эр-Рамль, значительный ущерб причинен соседним жилым строениям.

В работах по разбору завалов задействованы представители местной службы гражданской обороны и Ливанского общества Красного Креста.