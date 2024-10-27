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Выборы в Грузии: Последние результаты

Дожди вновь застали Баку врасплох

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Ульвия Худиева, собкор
12:41 606

Дожди снова парализовали центральные улицы Баку, а также пригородные села и поселки. На проспектах и дорогах столицы образовались непроходимые лужи, что привело к проблемам в движении транспорта. На некоторых улицах наблюдаются пробки.

Как сообщили haqqin.az жители столицы, затоплены подземные переходы в районе станций метро «Кероглу», «Кара Караев», «Хатаи» и других станций, улицы почти непроходимы. Территория вокруг Сабунчинского железнодорожного вокзала также оказалась под водой. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

В то же время затопило злосчастный туннель, где на прошлой неделе утонули двое мужчин, сейчас он закрыт для движения. В туннеле на территории Наримановского района также скопилась вода. В социальных сетях публикуют кадры, на которых по улицам в поселках Зых и Говсан текут водные потоки.

Сегодня с утра появилась информация о повторном затоплении «Багировского моста» на проспекте Гейдара Алиева. По информации Исполнительной власти Баку, совместными усилиями соответствующих служб опасность затопления на мосту была устранена. Насосы, обслуживающие мост, работают в обычном режиме, сюда были привлечены дополнительная техника и рабочие.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел опубликовал список дорог с затрудненным движением из-за дождя. В 11 направлениях Баку наблюдается загруженность транспорта. В связи с дождливой погодой в Баку на некоторых участках дороги Зых - Аэропорт скорость ограничена до 20 км/ч.

Руководитель Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов сообщил, что в настоящее время в Баку и на полуострове Апшерон периодически идут дожди. В некоторых местах полуострова наблюдаются кратковременные ливни. Ожидается, что дожди постепенно прекратятся во второй половине дня.

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