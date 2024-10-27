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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Баснословные доходы КНДР от продажи оружия России

12:58 1532

Объемы поставок северокорейского оружия России исчисляются миллиардами долларов, сообщил немецкий Фонд Фридриха Наумана. С начала полномасштабной войны РФ против Украины КНДР передала Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, указывается в обнародованном в понедельник, 28 октября, сообщении фонда со ссылкой на результаты собственного исследования.

Доходы Пхеньяна от военного сотрудничества с Россией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска, отмечается далее в публикации.

Точная оценка объемов северокорейских поставок оружия России невозможна, поскольку власти в Пхеньяне не публикуют данные об экспорте вооружений. Южнокорейские спецслужбы в своих отчетах опираются среди прочего на данные спутниковых снимков, полученных в ходе отслеживания поставок КНДР морским путем. По этой информации, Пхеньян поставляет России главным образом артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

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