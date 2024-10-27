USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Зеленский: «Война в Украине, а не в Китае и Бразилии»

ОБНОВЛЕНО 14:23
14:23 1635

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта.

«Предложения тех или иных стран, мы готовы их услышать. И предложения Индии, и ЕС, и Африканского континента. И если у Бразилии и Китая есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас», - заявил президент Украины в интервью The Times of India.

Формула Зеленского, напомним, подразумевает завершение войны после полного вывода российских войск из Украины. Тогда как Китай и Бразилия предлагают остановить войну по линии фронта и начать переговоры.

*** 13:08

Украина против заморозки войны с Россией, так как это будет означать еще одну войну в будущем, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Люди важнее земли. Землю мы вернем, а людей - нет. С этим законом мы живем. Мы против замороженного конфликта. Мы не хотим третьей войны. Если сейчас заморозить конфликт - это очень большой риск», - сказал украинский лидер.

По его словам, Россия в войне с Украиной потеряла около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

Говоря о саммите БРИКС в Казани, Зеленский заявил, что он провалился, поскольку президенту России Владимиру Путину не удалось привлечь новых участников на саммит, а многие из ключевых лидеров стран-членов проигнорировали мероприятие, не оправдав ожиданий Кремля.

«БРИКС лишен единства. Организация была разделена самим Путиным и его военной политикой. Его цель на саммите состояла в том, чтобы поляризовать мир. Он стремится подчинить цели БРИКС своим военным амбициям, и поэтому хочет разделить мир на так называемые «Запад-плюс» и «БРИКС-плюс». Однако на сегодняшний день это ему не удалось», - считает президент Украины.

Зеленский заявил, что Индия может стать местом переговоров Украины и России.

«Премьер Индии имеет большое влияние. Индия могла бы экономически подорвать способность российской экономики продолжать финансировать ведение войны», - подчеркнул Зеленский.

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1937
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2444
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8035
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3329
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3917
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3926
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2324
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8911
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2838
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5882

ЭТО ВАЖНО

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1937
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2444
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8035
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3329
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3917
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3926
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2324
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8911
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2838
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться