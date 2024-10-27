Зеленский: «Война в Украине, а не в Китае и Бразилии»

Формула Зеленского, напомним, подразумевает завершение войны после полного вывода российских войск из Украины. Тогда как Китай и Бразилия предлагают остановить войну по линии фронта и начать переговоры.

«Предложения тех или иных стран, мы готовы их услышать. И предложения Индии, и ЕС, и Африканского континента. И если у Бразилии и Китая есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас», - заявил президент Украины в интервью The Times of India.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта.

Украина против заморозки войны с Россией, так как это будет означать еще одну войну в будущем, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Люди важнее земли. Землю мы вернем, а людей - нет. С этим законом мы живем. Мы против замороженного конфликта. Мы не хотим третьей войны. Если сейчас заморозить конфликт - это очень большой риск», - сказал украинский лидер.

По его словам, Россия в войне с Украиной потеряла около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

Говоря о саммите БРИКС в Казани, Зеленский заявил, что он провалился, поскольку президенту России Владимиру Путину не удалось привлечь новых участников на саммит, а многие из ключевых лидеров стран-членов проигнорировали мероприятие, не оправдав ожиданий Кремля.

«БРИКС лишен единства. Организация была разделена самим Путиным и его военной политикой. Его цель на саммите состояла в том, чтобы поляризовать мир. Он стремится подчинить цели БРИКС своим военным амбициям, и поэтому хочет разделить мир на так называемые «Запад-плюс» и «БРИКС-плюс». Однако на сегодняшний день это ему не удалось», - считает президент Украины.

Зеленский заявил, что Индия может стать местом переговоров Украины и России.

«Премьер Индии имеет большое влияние. Индия могла бы экономически подорвать способность российской экономики продолжать финансировать ведение войны», - подчеркнул Зеленский.