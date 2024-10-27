За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?

По всему чувствовалось, что болезненного вида невысокий худощавый мужчина, неуверенно переступавший в фойе нашей редакции с ноги на ногу, явно нуждался в помощи. И при всем его старании держаться бодро глаза гостя выдавали желание поделиться наболевшим. Ждать долго не пришлось, и вскоре мы внимательно слушали его абсолютно неправдоподобный на первый взгляд рассказ. Аршад Гахраманов, ветеран Карабахской войны, поделился с нами своим горем - недавно был арестован его сын, Мухаммед, которого обвиняют в контрабанде золота. Уголовное дело против него возбудил майор таможенной службы Зия Велиев, старший следователь Главного следственно-оперативного управления Государственной таможни. Причем возбудил, по словам Гахраманова-старшего, без наличия вещественных доказательств и свидетельских показаний. А Ясамальский районный суд избрал в отношении Гахраманова в качестве меры пресечения арест. По ходатайству того же Велиева. Чтобы ненароком не сбежал. Или не стал оказывать давление на следствие и суд.

Бакинцам, которые хотя бы пару раз бывали в Стамбуле, наверняка знакома такая картина – у входа в аэропорт, а порой и в зале регистрации снуют наши соотечественники, азербайджанцы, которые пытаются использовать оказию, чтобы передать что-то в Баку. Спору нет, помочь земляку не грех. Но, к сожалению, слишком уж часто эта отзывчивость оборачивается большой бедой. Что, собственно, и произошло с Мухаммедом Гахрамановым. В марте 2023 года его знакомый, который вроде бы тоже должен был лететь из Стамбула в Баку, попросил Мухаммеда пронести через таможню сверток с золотыми изделиями, сказав, что запаздывает и скоро будет. Задекларировав эти изделия при входе в таможенный контрольно-пропускной пункт, но так и не обнаружив знакомого, Мухаммед позвонил ему и спросил, что делать со свертком. Тот ответил, что запаздывает и попросил приятеля оставить сверток с золотыми украшениями весом в несколько килограммов в камере хранения. Что Гахраманов и сделал. Прилетев в Баку, Мухаммед прошел таможенную проверку и, выйдя в город, забыл об этой истории. Но, как выяснилось впоследствии, совершенно зря. Поскольку спустя какое-то время его стали вызывать на допросы в связи с обвинениями в… контрабанде золотом. Все объяснения Мухаммеда, пытавшегося убедить следователя, что ничего преступного он не совершил, контрабанду не перевозил, а всего лишь, выполнив просьбу знакомого, задекларировал чужой сверток и оставил его перед вылетом в Баку в камере хранения, упирались в глухую стену непонимания представителей следственных органов. Которые продолжали обвинять молодого человека в контрабандном ввозе в Азербайджан золотых изделий.

Будучи уверенным в своей невиновности, Мухаммед Гахраманов вначале не придавал этим допросам особого значения. И даже когда против него было возбуждено уголовное дело, не сомневался, что рано или поздно следователи во всем разберутся и наконец-то оставят в покое. Но он ошибался. Спустя полтора года после случая в аэропорту Стамбула суд удовлетворил просьбу следствия и вынес решение об аресте Гахраманова. «Ну, скажите, куда мой сын может убежать?! – сокрушался в редакции Аршад-киши. – Разве он оставит маленьких детей, да и нас, своих больных родителей? И зачем ему скрываться от следствия, когда в его действиях нет состава преступления, о чем говорят все юристы?..» Недоумение ветерана войны можно понять. Если бы его сын хотел скрыться от следствия, то за минувшие полтора года у него для этого было немало возможностей. Ведь Мухаммед за это время и за границей бывал, и в районы неоднократно ездил. Что касается состава преступления, в котором обвиняют Мухаммеда Гахраманова, то преступление это как минимум должно быть доказано. И даже если обвиняемый совершил в Стамбуле оплошность, задекларированный сверток с золотыми изделиями он ведь не в Баку повез, а оставил в камере хранения на территории Турецкой Республики.