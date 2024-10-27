За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
По всему чувствовалось, что болезненного вида невысокий худощавый мужчина, неуверенно переступавший в фойе нашей редакции с ноги на ногу, явно нуждался в помощи. И при всем его старании держаться бодро глаза гостя выдавали желание поделиться наболевшим.
Ждать долго не пришлось, и вскоре мы внимательно слушали его абсолютно неправдоподобный на первый взгляд рассказ.
Аршад Гахраманов, ветеран Карабахской войны, поделился с нами своим горем - недавно был арестован его сын, Мухаммед, которого обвиняют в контрабанде золота. Уголовное дело против него возбудил майор таможенной службы Зия Велиев, старший следователь Главного следственно-оперативного управления Государственной таможни. Причем возбудил, по словам Гахраманова-старшего, без наличия вещественных доказательств и свидетельских показаний. А Ясамальский районный суд избрал в отношении Гахраманова в качестве меры пресечения арест. По ходатайству того же Велиева. Чтобы ненароком не сбежал. Или не стал оказывать давление на следствие и суд.
Бакинцам, которые хотя бы пару раз бывали в Стамбуле, наверняка знакома такая картина – у входа в аэропорт, а порой и в зале регистрации снуют наши соотечественники, азербайджанцы, которые пытаются использовать оказию, чтобы передать что-то в Баку. Спору нет, помочь земляку не грех. Но, к сожалению, слишком уж часто эта отзывчивость оборачивается большой бедой. Что, собственно, и произошло с Мухаммедом Гахрамановым.
В марте 2023 года его знакомый, который вроде бы тоже должен был лететь из Стамбула в Баку, попросил Мухаммеда пронести через таможню сверток с золотыми изделиями, сказав, что запаздывает и скоро будет. Задекларировав эти изделия при входе в таможенный контрольно-пропускной пункт, но так и не обнаружив знакомого, Мухаммед позвонил ему и спросил, что делать со свертком. Тот ответил, что запаздывает и попросил приятеля оставить сверток с золотыми украшениями весом в несколько килограммов в камере хранения. Что Гахраманов и сделал.
Прилетев в Баку, Мухаммед прошел таможенную проверку и, выйдя в город, забыл об этой истории. Но, как выяснилось впоследствии, совершенно зря. Поскольку спустя какое-то время его стали вызывать на допросы в связи с обвинениями в… контрабанде золотом.
Все объяснения Мухаммеда, пытавшегося убедить следователя, что ничего преступного он не совершил, контрабанду не перевозил, а всего лишь, выполнив просьбу знакомого, задекларировал чужой сверток и оставил его перед вылетом в Баку в камере хранения, упирались в глухую стену непонимания представителей следственных органов. Которые продолжали обвинять молодого человека в контрабандном ввозе в Азербайджан золотых изделий.
Будучи уверенным в своей невиновности, Мухаммед Гахраманов вначале не придавал этим допросам особого значения. И даже когда против него было возбуждено уголовное дело, не сомневался, что рано или поздно следователи во всем разберутся и наконец-то оставят в покое. Но он ошибался.
Спустя полтора года после случая в аэропорту Стамбула суд удовлетворил просьбу следствия и вынес решение об аресте Гахраманова.
«Ну, скажите, куда мой сын может убежать?! – сокрушался в редакции Аршад-киши. – Разве он оставит маленьких детей, да и нас, своих больных родителей? И зачем ему скрываться от следствия, когда в его действиях нет состава преступления, о чем говорят все юристы?..»
Недоумение ветерана войны можно понять. Если бы его сын хотел скрыться от следствия, то за минувшие полтора года у него для этого было немало возможностей. Ведь Мухаммед за это время и за границей бывал, и в районы неоднократно ездил. Что касается состава преступления, в котором обвиняют Мухаммеда Гахраманова, то преступление это как минимум должно быть доказано. И даже если обвиняемый совершил в Стамбуле оплошность, задекларированный сверток с золотыми изделиями он ведь не в Баку повез, а оставил в камере хранения на территории Турецкой Республики.
Так на каком основании ему предъявляют обвинение в контрабанде, если товар не пересекал границу Азербайджанской Республики? Ведь при проверке багажа Гахраманова в аэропорту Баку таможенники ничего не обнаружили, что они официально подтвердили.
Нужно ли объяснять майору таможенной службы Зие Велиеву положение Таможенного кодекса Азербайджана, в соответствии с которым «…контрабандой является перемещение товаров и иных предметов через таможенную границу в крупном размере вне таможенного контроля или тайно, либо путем обманного использования документов или средств таможенной идентификации, недекларирования или неправильного декларирования»?
А если объяснять не нужно, то мы вправе спросить у Зии Велиева: какой именно из названных в Таможенном кодексе Азербайджана пунктов нарушил Мухаммед Гахраманов?
И что с точки зрения таможни он вообще нарушил, если ничего подозрительного ни тайным, ни каким-то другим способом через границу в Баку не провез?
Впрочем, есть в возбужденном против Мухаммеда Гахраманова уголовном деле еще один подозрительный момент. Не секрет, что камеры наблюдения установлены сегодня во всех аэропортах, причем буквально на каждом углу. И в этом плане один из крупнейших в мире международный аэропорт Стамбула не исключение. А это значит, что сотрудники Главного следственно-оперативного управления Государственной таможни Азербайджана могли легко проверить правдивость показаний Гахраманова. Для этого им было достаточно запросить у своих турецких коллег видеозаписи того злополучного дня, когда Гахраманов декларировал пакет с золотыми украшениями и оставил его в камере хранения. А заодно просмотреть видеозапись уже в аэропорту Гейдар Алиев в Баку, на которой Мухаммед Гахраманов проходит таможенный контроль без каких-либо замечаний.
Конечно, они могли это сделать. Но не удосужились. Очевидно, такого рода проверки не вписывались в общую картину следственных действий.
Читатель, наверное, обратил внимание на то, что редакция haqqin.az не стала называть имена многих участников этой крайне неприятной истории. Просто на данном этапе мы не хотели перегружать текст публикации и отвлекаться на второстепенные детали, поскольку здесь и сейчас решается судьба невиновного молодого человека. Которому надо помочь.