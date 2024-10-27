Что такое инсульт, чем он опасен? Как его распознать?
Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-невролог Мярзия Мамедова рассказывает о причинах инсульта, как диагностируется инсульт, каким образом высокое кровяное давление увеличивает его риск…
- Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к развитию очаговых неврологических расстройств. Инсульт может быть ишемическим (развивается при сужении или закупорке просвета артерий тромбом, образовавшимся на поверхности атеросклеротической бляшки или в сердце) или геморрагическим (вид острого нарушения мозгового кровообращения, при котором повреждение мозговой ткани происходит вследствие разрыва артерии с кровотечением непосредственно в ткань, под оболочки или в желудочки головного мозга).
Основные причины включают высокое кровяное давление, болезни сердца, атеросклероз, ожирение, диабет и табакокурение. К факторам риска также относятся нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Согласно международным протоколам, раннее выявление и контроль факторов риска являются ключевыми шагами в профилактике инсульта.
Симптомы инсульта обычно появляются внезапно, и в большинстве случаев требуется немедленная медицинская помощь. Наиболее распространенными симптомами являются асимметрия лица, чувство онемения в конечностях, невнятная речь, проблемы со зрением, головокружение или потеря равновесия, сильная головная боль и др.
- Как правильно оказать первую помощь человеку, у которого случился инсульт?
- Своевременное оказание первой помощи человеку, перенесшему инсульт, имеет жизненно важное значение. Прежде всего, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Важно удержать больного лежа, слегка приподнять голову и убедиться, что дыхательные пути открыты. В случаях рвоты больного следует перевернуть на бок. Необходимо избегать давать больному лекарства или пить любую жидкость.
Согласно международным протоколам, раннее медицинское вмешательство (в течение первых 4-5 часов) увеличивает вероятность выживания пациента и функционального восстановления. Однако согласно некоторым новым протоколам, «золотое окно» может быть продлено до 9 часов. Решение о хирургическом вмешательстве или применении препаратов, разжижающих кровь, принимается только в больнице.
- Как диагностируется инсульт?
- Диагноз обычно ставят по симптомам и результатам медицинского осмотра, и визуализации головного мозга. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) являются двумя основными методами визуализации в диагностике инсульта, и каждый из них имеет свое конкретное применение. Также для оценки общего состояния пациента используются такие тесты, как анализы крови и электрокардиография (ЭКГ).
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга (обычно продолжительностью менее часа), предшествующее инсульту. ТИА можно считать одним из предикторов инсульта и связана с риском развития инсульта в будущем. Транзиторная ишемическая атака может возникнуть вследствие артериальной эмболии, артериального стеноза, кардиологических причин и сосудистых аномалий.
Согласно международным рекомендациям, для облегчения последствий инсульта очень важны правильная диагностика и своевременное лечение. Ранняя диагностика также позволяет определить вид лечения.
- Каким образом высокое кровяное давление увеличивает риск инсульта?
- Высокое кровяное давление (гипертония) является одним из основных факторов риска инсульта. Гипертония может повредить сосуды головного мозга, вызывая их закупорку при ишемическом инсульте или разрыв при геморрагическом инсульте. Если гипертонию не контролировать, риск инсульта значительно повышается. Контроль артериальной гипертензии является одной из основных мер профилактики инсульта. Регулярный контроль артериального давления и соответствующее лечение могут снизить риск инсульта. Кроме того, здоровый образ жизни – правильное питание, физическая активность и отказ от курения – также помогает управлять рисками.
- В каких случаях необходимо хирургическое вмешательство при лечении инсульта?
- Хирургическое вмешательство при инсульте применяется только в тяжелых случаях и при особых условиях. Во время геморрагического инсульта может потребоваться экстренная операция для снижения давления в мозге, вызванного кровоизлиянием в мозг. При ишемическом инсульте у некоторых больных удается устранить закупорку сосудов эндоваскулярными методами, например тромбэктомией.
Согласно Международным протоколам, хирургическое вмешательство рекомендуют лишь в случае необходимости. Своевременное хирургическое вмешательство может спасти жизнь пациенту и ускорить функциональное восстановление. Хирурги должны выполнить тромбэктомию в течение 16 часов после перенесенного инсульта. Однако некоторых людей хирурги могут оперировать в течение 24 часов после начала инсульта. После операции пациенту требуется интенсивная реабилитация.
- Если после инсульта возникает проблема с речью, как ее лечить?
- У пациентов, перенесших инсульт, часто встречаются проблемы с речью и афазия (нарушение акта речи, связанное с дисфункцией соответствующего участка коры головного мозга). Занятия с логопедом после инсульта помогут возобновить утраченные способности. Ранняя реабилитация ускоряет процесс выздоровления и способствует восстановлению речевых функций пациента. Постоянные занятия проводятся логопедом (речевой терапевт) по индивидуальному плану. Поддержка близких также важна во время лечения. Важную роль в восстановлении речи играют поддержка психологического состояния пациента и обеспечение социальной адаптации. Хотя процесс реабилитации обычно длительный, регулярная терапия улучшает функциональное состояние пациента.
- В конце беседы хотелось бы узнать информацию об основных особенностях ухода за человеком, перенесшим инсульт...
- Уход за пациентами после инсульта основан на физической реабилитации, психологической поддержке, когнитивном восстановлении и проведении медицинского контроля. Физиотерапия помогает восстановить подвижность, а логопедия (языковая терапия) направлена на развитие коммуникативных навыков. Программы когнитивной реабилитации направлены на улучшение мышления, памяти и других психологических функций пациента. Также следует тщательно контролировать диету пациента и режим приема лекарств. Психологическая поддержка обеспечивает мотивацию и социальную адаптацию человека, перенесшего инсульт.
Следует отметить, что через четыре месяца после инсульта следует провести профилактику деменции. Для этой цели могут эффективно применяться методы когнитивной реабилитации, в том числе телемедицина, виртуальная реальность и новые методы восстановления, такие как нейрообратная связь (Neurofeedback). Телемедицина облегчает выздоровление пациентов, предоставляя дистанционную медицинскую поддержку и консультации. Виртуальная реальность создает интерактивную среду для восстановления когнитивных и физических функций. В свою очередь, Neurofeedback помогает развитию когнитивных функций путем мониторинга мозговых волн.
Международные протоколы реабилитации показывают, что раннее вмешательство и интенсивная терапия значительно улучшают качество жизни пациента. Члены семьи должны оказывать регулярный уход за больным и поддерживать его в повседневной деятельности. Этот процесс занимает длительное время, однако последовательная реабилитация приводит к хорошим результатам.