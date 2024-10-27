Что такое инсульт, чем он опасен? Как его распознать?

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-невролог Мярзия Мамедова рассказывает о причинах инсульта, как диагностируется инсульт, каким образом высокое кровяное давление увеличивает его риск… - Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к развитию очаговых неврологических расстройств. Инсульт может быть ишемическим (развивается при сужении или закупорке просвета артерий тромбом, образовавшимся на поверхности атеросклеротической бляшки или в сердце) или геморрагическим (вид острого нарушения мозгового кровообращения, при котором повреждение мозговой ткани происходит вследствие разрыва артерии с кровотечением непосредственно в ткань, под оболочки или в желудочки головного мозга). Основные причины включают высокое кровяное давление, болезни сердца, атеросклероз, ожирение, диабет и табакокурение. К факторам риска также относятся нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность. Согласно международным протоколам, раннее выявление и контроль факторов риска являются ключевыми шагами в профилактике инсульта. Симптомы инсульта обычно появляются внезапно, и в большинстве случаев требуется немедленная медицинская помощь. Наиболее распространенными симптомами являются асимметрия лица, чувство онемения в конечностях, невнятная речь, проблемы со зрением, головокружение или потеря равновесия, сильная головная боль и др.

- Как правильно оказать первую помощь человеку, у которого случился инсульт? - Своевременное оказание первой помощи человеку, перенесшему инсульт, имеет жизненно важное значение. Прежде всего, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Важно удержать больного лежа, слегка приподнять голову и убедиться, что дыхательные пути открыты. В случаях рвоты больного следует перевернуть на бок. Необходимо избегать давать больному лекарства или пить любую жидкость. Согласно международным протоколам, раннее медицинское вмешательство (в течение первых 4-5 часов) увеличивает вероятность выживания пациента и функционального восстановления. Однако согласно некоторым новым протоколам, «золотое окно» может быть продлено до 9 часов. Решение о хирургическом вмешательстве или применении препаратов, разжижающих кровь, принимается только в больнице. - Как диагностируется инсульт? - Диагноз обычно ставят по симптомам и результатам медицинского осмотра, и визуализации головного мозга. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) являются двумя основными методами визуализации в диагностике инсульта, и каждый из них имеет свое конкретное применение. Также для оценки общего состояния пациента используются такие тесты, как анализы крови и электрокардиография (ЭКГ). Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга (обычно продолжительностью менее часа), предшествующее инсульту. ТИА можно считать одним из предикторов инсульта и связана с риском развития инсульта в будущем. Транзиторная ишемическая атака может возникнуть вследствие артериальной эмболии, артериального стеноза, кардиологических причин и сосудистых аномалий. Согласно международным рекомендациям, для облегчения последствий инсульта очень важны правильная диагностика и своевременное лечение. Ранняя диагностика также позволяет определить вид лечения. - Каким образом высокое кровяное давление увеличивает риск инсульта? - Высокое кровяное давление (гипертония) является одним из основных факторов риска инсульта. Гипертония может повредить сосуды головного мозга, вызывая их закупорку при ишемическом инсульте или разрыв при геморрагическом инсульте. Если гипертонию не контролировать, риск инсульта значительно повышается. Контроль артериальной гипертензии является одной из основных мер профилактики инсульта. Регулярный контроль артериального давления и соответствующее лечение могут снизить риск инсульта. Кроме того, здоровый образ жизни – правильное питание, физическая активность и отказ от курения – также помогает управлять рисками.