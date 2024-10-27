Арестован еще один российский генерал

Согласно версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России». 235-й гарнизонный военный суд отправил Оглоблина в СИЗО. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к четырем с половиной годам колонии по делу о хищении. Тогда речь шла также о госконтрактах на поставки в вооруженные силы систем связи — радиостанций Р-187-П1 «Азарт». В августе этого года адвокат Оглоблина сообщил, что генерала еще в марте выпустили из колонии за дачу показаний на заместителя Генштаба, руководителя Главного управления связи Вадима Шамарина. По делу Шамарина он проходил как свидетель. Согласно версии следствия, генерал и его брат, бизнесмен Алексей, были одними из посредников при передаче взятки Шмарину.

В свою очередь, Шамарин был арестован 22 мая после отставки главы Минобороны Сергея Шойгу. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в обмен на госконтракты и общее покровительство. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.