ADSEA в Карабахе: так создается водное хозяйство в Джебраиле, Зангилане и Физули

Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, в освобожденных районах Азербайджана продолжается реализация проектов по созданию систем питьевого и сточного водоснабжения. Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов (ADSEA) осуществляет крупномасштабные работы в сфере водного хозяйства в Карабахе. Проводятся неотложные восстановительные и строительные работы для обеспечения населения качественной и стабильной питьевой водой. Проект строительства внешнего водоснабжения и канализации города Джебраила, реализуемый по заказу ADSEA, рассчитан на покрытие потребностей 15 тысяч человек с учетом перспективного развития до 2040 года. В 2023 году в Джебраиле пробурена одна разведочная скважина. Производительность и качество воды выбранного источника позволяют обеспечить питьевой водой город и прилегающие села.

На севере Джебраила запланировано бурение в общей сложности девяти субартезианских скважин, работы в этом направлении уже начаты. На начальном этапе будет пробурено три скважины. На первой стадии бурения запланировано строительство трех артезианских скважин в пределах городской территории. Введена в эксплуатацию одна из скважин, 6-я субартезианская, с производительностью 12 литров в секунду, оснащенная пунктом управления. С ростом числа населения в Джебраиле будет обеспечено бурение новых скважин. Как сообщил замначальника Карабахского регионального управления водоканала Октай Хазиев, на территории возводятся два резервуара объемом по 1000 кубометров. Первый резервуар прошел тестирование и введен в эксплуатацию. Из города проложена канализационная линия длиной 5300 метров с трубой диаметром 600 миллиметров. Второй резервуар также завершен в части железобетонных работ на 1000 кубометров. Работы завершены в камере запорной арматуры и помещении охраны. Полностью готов магистральный трубопровод диаметром 280 миллиметров длиной 1177 метров до въездной точки города. Установлено оборудование для модульного очистного сооружения сточных вод, соответствующее современным стандартам. Проведенные работы обеспечивают надежное, бесперебойное и качественное водоснабжение для переселенцев, возвращающихся в Джебраил. В рамках плана «Великое возвращение» в городе Зангилане с октября 2020 года в заселенных районах учреждения, организации, квартиры и частные дома обеспечиваются круглосуточным водоснабжением. По словам руководителя отдела водного хозяйства Зангиланского водоканала Рашада Садыглы, на основании госпроекта на 2024 год ADSEA строит два резервуара емкостью по 4000 кубометров каждый для обеспечения города Зангилана бесперебойной и стабильной подачей воды. На данный момент ведутся железобетонные работы. Дополнительно будут построены два резервуара объемом по 100 кубометров каждый. В рамках проекта также запланирована прокладка 1-километрового водостока для управления ливневыми водами.