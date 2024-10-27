ADSEA в Карабахе: так создается водное хозяйство в Джебраиле, Зангилане и Физули
Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, в освобожденных районах Азербайджана продолжается реализация проектов по созданию систем питьевого и сточного водоснабжения. Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов (ADSEA) осуществляет крупномасштабные работы в сфере водного хозяйства в Карабахе. Проводятся неотложные восстановительные и строительные работы для обеспечения населения качественной и стабильной питьевой водой.
Проект строительства внешнего водоснабжения и канализации города Джебраила, реализуемый по заказу ADSEA, рассчитан на покрытие потребностей 15 тысяч человек с учетом перспективного развития до 2040 года. В 2023 году в Джебраиле пробурена одна разведочная скважина. Производительность и качество воды выбранного источника позволяют обеспечить питьевой водой город и прилегающие села.
На севере Джебраила запланировано бурение в общей сложности девяти субартезианских скважин, работы в этом направлении уже начаты. На начальном этапе будет пробурено три скважины. На первой стадии бурения запланировано строительство трех артезианских скважин в пределах городской территории. Введена в эксплуатацию одна из скважин, 6-я субартезианская, с производительностью 12 литров в секунду, оснащенная пунктом управления. С ростом числа населения в Джебраиле будет обеспечено бурение новых скважин.
Как сообщил замначальника Карабахского регионального управления водоканала Октай Хазиев, на территории возводятся два резервуара объемом по 1000 кубометров. Первый резервуар прошел тестирование и введен в эксплуатацию. Из города проложена канализационная линия длиной 5300 метров с трубой диаметром 600 миллиметров.
Второй резервуар также завершен в части железобетонных работ на 1000 кубометров. Работы завершены в камере запорной арматуры и помещении охраны. Полностью готов магистральный трубопровод диаметром 280 миллиметров длиной 1177 метров до въездной точки города.
Установлено оборудование для модульного очистного сооружения сточных вод, соответствующее современным стандартам. Проведенные работы обеспечивают надежное, бесперебойное и качественное водоснабжение для переселенцев, возвращающихся в Джебраил.
В рамках плана «Великое возвращение» в городе Зангилане с октября 2020 года в заселенных районах учреждения, организации, квартиры и частные дома обеспечиваются круглосуточным водоснабжением. По словам руководителя отдела водного хозяйства Зангиланского водоканала Рашада Садыглы, на основании госпроекта на 2024 год ADSEA строит два резервуара емкостью по 4000 кубометров каждый для обеспечения города Зангилана бесперебойной и стабильной подачей воды. На данный момент ведутся железобетонные работы. Дополнительно будут построены два резервуара объемом по 100 кубометров каждый. В рамках проекта также запланирована прокладка 1-километрового водостока для управления ливневыми водами.
Согласно перспективному плану, будут построены девять субартезианских скважин и одна насосная станция. Строительство канализационного коллектора протяженностью 9 километров практически завершено: уже выполнено 83 процента работ. Также в рамках проекта построено 1352 метра из 2046-метровой магистральной водопроводной линии и 1143 метра из 1837-метровой линии между артезианскими скважинами.
Аналогичные работы ведутся и в городе Физули, где на данный момент проживают 648 семей. В целях обеспечения питьевой водой населения, а также объектов государственного и частного секторов реализуются проекты строительства. Для обеспечения города питьевой водой строятся два резервуара по 8500 кубометров каждый и два резервуара по 2500 кубометров каждый. В настоящее время завершены строительные и монтажные работы по обустройству управленческих и охранных помещений при резервуарах, также ведутся благоустроительные работы.
Руководитель отдела водного хозяйства Физули Вюгар Саркарли сообщил, что временно вода подается в резервуар объемом 100 кубометров из источника, расположенного в селе Гевшад, откуда она поступает в город Физули. Саркарли также отметил, что город обеспечен круглосуточным и стабильным питьевым водоснабжением.
Работы на строящихся резервуарах объемом 17 тысяч и 2500 кубометров близки к завершению. В рамках проекта в Физули проложено 10330 метров магистрального водопровода, 5807 метров трубопровода между артезианскими скважинами и резервуарами, построена одна установка для очистки сточных вод и 1816-метровый канализационный коллектор. Завершены также работы по бурению 15 субартезианских скважин.
Житель города Физули Сахиб Новрузов также подтвердил, что жители города обеспечены бесперебойным водоснабжением. По его словам, горожане не испытывают никаких проблем и полностью удовлетворены качеством подачи воды.
Учитывая будущие перспективы, можно с уверенностью сказать, что жители Физули будут надежно обеспечены питьевой водой. Каждый житель будет иметь доступ к качественной питьевой воде.
Следует отметить, что Азербайджанское госагентство водных ресурсов планомерно и последовательно восстанавливает водоснабжение Карабаха на освобожденных территориях.