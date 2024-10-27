Кремль отвергает все обвинения

Обвинения России во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии абсолютно голословны, в Кремле их «решительно» отвергают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для многих стран такие обвинения уже носят стандартный характер.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Они уже для многих стран носят стандартный характер, чуть что - сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так, никакого вмешательства не было, и обвинения носят абсолютно голословный характер», - отметил представитель Кремля. Песков также сказал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Представитель Кремля одновременно указал, что многие европейские силы попытались повлиять на исход голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что результат прошедших выборов можно приравнять к «подчинению Грузии России», и призвала к акциям протеста.

«…Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования пробовало огромное количество сил из европейских стран, из различных европейских институтов. Никто даже не скрывал это, были публичные заявления. В отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», - заявил представитель Кремля.