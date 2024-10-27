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Выборы в Грузии: Последние результаты

Cанкции добили крупнейший СПГ-проект России

13:53 877

Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ — 2» «Новатэка» — остановил производство после нового раунда американских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, стоивший $25 млрд завод, который строили почти 10 лет, не может найти покупателей на свой газ, в результате чего у него копятся нераспроданные запасы. В октябре «Новатэк» снизил добычу газа для «Арктик СПГ-2» до 5,3 млн кубометров в сутки, что более чем вдвое ниже уровня сентября (12,1 млн кубов в день).

Коммерческое сжижение газа на заводе остановилось, продолжаются лишь операции, необходимые для поддержания его технического состояния, говорят источники Bloomberg. С августа «Арктик СПГ-2» отгрузил 8 партий СПГ, однако одну их них не удалось продать, несмотря на то, что «Новатэк» предлагал скидки, достигавшие 40% к рыночным ценам.

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