Cанкции добили крупнейший СПГ-проект России

Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ — 2» «Новатэка» — остановил производство после нового раунда американских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, стоивший $25 млрд завод, который строили почти 10 лет, не может найти покупателей на свой газ, в результате чего у него копятся нераспроданные запасы. В октябре «Новатэк» снизил добычу газа для «Арктик СПГ-2» до 5,3 млн кубометров в сутки, что более чем вдвое ниже уровня сентября (12,1 млн кубов в день).

Коммерческое сжижение газа на заводе остановилось, продолжаются лишь операции, необходимые для поддержания его технического состояния, говорят источники Bloomberg. С августа «Арктик СПГ-2» отгрузил 8 партий СПГ, однако одну их них не удалось продать, несмотря на то, что «Новатэк» предлагал скидки, достигавшие 40% к рыночным ценам.