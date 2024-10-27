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Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?

13:57 1608

Разоблачены должностные лица, не вернувшие в Азербайджан выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 84 миллионов манатов. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На основе материалов, полученных от Государственного таможенного комитета, в отношении некоторых субъектов предпринимательства, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в органах прокуратуры были начаты уголовные дела. Проводится предварительное расследование по факту невозврата валютной выручки в страну.

В ходе следствия было установлено, что между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и компаниями за рубежом на протяжении различных периодов заключались контракты на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции, однако значительная часть выручки не была возвращена на доверенные банковские счета в Азербайджане. В связи с этим к уголовной ответственности привлечен ряд должностных лиц.

Так, в прокуратуре Сураханского района начато уголовное дело по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозврат иностранной валюты в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В ходе расследования установлено, что компании Fruit Yard и Fruit City Group не вернули более 18,5 миллиона долларов США (что по курсу на тот период превышает 31,5 миллиона манатов) на счет доверенного банка в Азербайджане. В связи с этим Анару Айдыну Сулейманову предъявлено обвинение, и на основании ходатайства следователя и представления процессуального руководителя следствием прокуратуры в отношении него судом Губинского района была избрана мера пресечения в виде ареста.

В прокуратуре Губинского района по статье 208.2.1 УК Азербайджана возбуждено уголовное дело против общества с ограниченной ответственностью EA-Fruits в связи с невозвратом на доверенный банковский счет в Азербайджане более 30,4 миллиона долларов США (по курсу на тот период — свыше 51,8 миллиона манатов). В качестве обвиняемого по делу привлечен Адиль Нусрет оглу Мамедов, которому предъявлено обвинение, по ходатайству следователя и представлению прокурора судом Губинского района избрана мера пресечения в виде ареста.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре по статьям 208.2.1, 208.2.2, 308.2 и другим статьям возбуждено уголовное дело против общества с ограниченной ответственностью ART GREEN. Установлено, что компания, злоупотребляя служебными полномочиями, не вернула на доверенный банковский счет в Азербайджане более 1,3 миллиона долларов США (около 2,2 миллиона манатов). По делу обвинения предъявлены Рашиду Эльшад оглу Алиеву, Джейхуну Шакир оглу Аббасову и Эльмеддину Мухаммед оглу Ахмедову. В отношении каждого из них следственным органом была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В прокуратуре Бардинского района начато уголовное дело по статьям 208.2.1 и 308.2 Уголовного кодекса в отношении общества с ограниченной ответственностью TMYB, которое не вернуло в Азербайджан 130 тысяч долларов США (свыше 221 тысячи манатов). В качестве обвиняемого привлечен Насиров Гаджи Саттар оглу, в отношении которого также избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В настоящее время продолжается предварительное расследование и необходимая работа по другим делам о невозврате денежных средств, полученных от экспорта товаров, на счета доверенных банков в Азербайджане на основании материалов, поступивших от Государственного таможенного комитета.

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