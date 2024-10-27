USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Фицо рассказал о новой попытке покушения на него

14:07 379

На премьер-министра Словакии вновь была совершена попытка покушения. Об этом Роберт Фицо рассказал в интервью изданию Štandard.

По его словам, инцидент произошел в текущем месяце на перевале Дукла на границе с Польшей. Здесь проводились мероприятия в честь 80-летия Карпатско-Дуклинской военной операции.

Отмечается, что у мужчины, который пришел в зону посетителей, на рамке металлоискателя был обнаружен полностью заряженный пистолет. 

В мае этого года на словацкого премьер-министра уже было совершено покушение – тогда он получил три ранения: в брюшную полость, конечности и грудь.

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1949
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2461
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8038
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3346
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3928
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3927
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2331
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8913
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2840
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5887

ЭТО ВАЖНО

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1949
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2461
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8038
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3346
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3928
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3927
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2331
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8913
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2840
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться