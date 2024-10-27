Фицо рассказал о новой попытке покушения на него

На премьер-министра Словакии вновь была совершена попытка покушения. Об этом Роберт Фицо рассказал в интервью изданию Štandard.

По его словам, инцидент произошел в текущем месяце на перевале Дукла на границе с Польшей. Здесь проводились мероприятия в честь 80-летия Карпатско-Дуклинской военной операции.

Отмечается, что у мужчины, который пришел в зону посетителей, на рамке металлоискателя был обнаружен полностью заряженный пистолет.

В мае этого года на словацкого премьер-министра уже было совершено покушение – тогда он получил три ранения: в брюшную полость, конечности и грудь.