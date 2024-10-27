USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Сто беспилотников-камикадзе атаковали Украину

14:20 301

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 100 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, по состоянию на 10:30 было сбито 66 беспилотников в 13 областях.

«Большинство вражеских БПЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях», — сообщают Воздушные силы. Кроме того, 24 дрона «локационно потеряны, четыре полетели в направлении России и Беларуси».

«К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении. Работа ПВО продолжается.

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1953
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2464
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8038
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3349
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3929
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3927
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2332
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8913
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2840
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5887

ЭТО ВАЖНО

Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 1953
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 2464
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8038
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 3349
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 3929
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 3927
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2332
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 8913
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле
10:55 2840
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 1857
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 5887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться