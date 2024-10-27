Сто беспилотников-камикадзе атаковали Украину

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 100 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, по состоянию на 10:30 было сбито 66 беспилотников в 13 областях.

«Большинство вражеских БПЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях», — сообщают Воздушные силы. Кроме того, 24 дрона «локационно потеряны, четыре полетели в направлении России и Беларуси».

«К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении. Работа ПВО продолжается.