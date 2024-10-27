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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Боррель: «Война в Украине отошла на второй план»

14:26 479

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в настоящее время война в Украине «отошла на второй план».

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности», - заявил дипломат в интервью радиостанции RNE. - Мы уже не так много говорим о войне в Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью».

«Я не знаю, сколько резолюций ООН Израиль систематически не выполнял. И когда мы говорим, что требуем прекращения огня, требование означает наши возможности по принуждению. Пока война продолжается в Газе и Ливане, мы будем жить на грани [возникновения] искры, которая вызовет еще больший пожар», - заключил глава дипломатии ЕС.

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