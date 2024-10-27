Российских пограничников не вернут на армяно-турецкую границу

Правительство Армении не собирается пересматривать договор с Россией о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией после того, как они прекратили службу на КПП на иранской границе, пишут армянские СМИ.

«Договоренность об участии пограничных войск Службы национальной безопасности [СНБ] Армении в охране государственных границ Армения - Иран и Армения - Турция, а также несение службы на КПП на государственной границе Армения - Иран только силами пограничных войск СНБ Республики Армения не предусматривают изменения или пересмотра договора», - указали в дипведомстве.

В начале октября после состоявшейся в Москве встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Ереване сообщили, что, согласно достигнутой договоренности, российские пограничники покинут КПП «Агарак» и с января охрана там будет осуществляться только силами армянских пограничников. Также армянские пограничники вместе с российскими коллегами будут участвовать в охране госграницы с Ираном и Турцией.