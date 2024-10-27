USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

На выборах в парламент Болгарии побеждают «проевропейцы»

14:59 585

На внеочередных парламентских выборах в Болгарии лидирует правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС с 26,4% голосов избирателей, следует из данных ЦИК после обработки почти всех бюллетеней.

Следом за ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил») располагается центристский блок партий ПП-ДБ («Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»): у него 14,2% голосов. Третье место занимает пророссийская партия «Возрождение» с 13,4% голосов. Всего в Национальное собрание Болгарии на данный момент проходят девять партий и объединений.

Внеочередные выборы в парламент провели в Болгарии после того, как по результатам прошлых выборов, состоявшихся в июне, трижды не удалось сформировать правительство. Тогда победителем тоже был ГЕРБ-СДС.

Предвыборные опросы показывали победу правоцентристской коалиции и уверенное попадание в парламент семи партий: крайне правые традиционно в опросах набирали меньше, чем на самих выборах. Для формирования правительства победителю придется договариваться с другими партиями. «Победа ГЕРБ-СДС очевидна. И мы взяли на себя обязательство сформировать правительство», – заявил лидер ГЕРБ Бойко Борисов, которого планируют выдвинуть на пост премьер-министра. Он отметил, что видит потенциальными партнерами всех, кроме «Возрождения» по «чисто идеологическим» соображениям.

Партия «Продолжаем перемены» ранее заявляла, что не согласится с кандидатурой Борисова на премьерский пост из-за коррупционных скандалов в прошлом.

В Болгарии не удается сформировать стабильное правительство с тех пор, как в 2021 году в результате крупных антикоррупционных протестов прекратил существование кабинет во главе с Бойко Борисовым. Нынешние парламентские выборы стали седьмыми за три года.

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4374
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2904
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4045
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8562
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4851
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4744
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4104
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2835
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9131
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2049
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6158

ЭТО ВАЖНО

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4374
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2904
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4045
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8562
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4851
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4744
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4104
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2835
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9131
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2049
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться