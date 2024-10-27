На выборах в парламент Болгарии побеждают «проевропейцы»

Следом за ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил») располагается центристский блок партий ПП-ДБ («Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»): у него 14,2% голосов. Третье место занимает пророссийская партия «Возрождение» с 13,4% голосов. Всего в Национальное собрание Болгарии на данный момент проходят девять партий и объединений.

На внеочередных парламентских выборах в Болгарии лидирует правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС с 26,4% голосов избирателей, следует из данных ЦИК после обработки почти всех бюллетеней.

Внеочередные выборы в парламент провели в Болгарии после того, как по результатам прошлых выборов, состоявшихся в июне, трижды не удалось сформировать правительство. Тогда победителем тоже был ГЕРБ-СДС.

Предвыборные опросы показывали победу правоцентристской коалиции и уверенное попадание в парламент семи партий: крайне правые традиционно в опросах набирали меньше, чем на самих выборах. Для формирования правительства победителю придется договариваться с другими партиями. «Победа ГЕРБ-СДС очевидна. И мы взяли на себя обязательство сформировать правительство», – заявил лидер ГЕРБ Бойко Борисов, которого планируют выдвинуть на пост премьер-министра. Он отметил, что видит потенциальными партнерами всех, кроме «Возрождения» по «чисто идеологическим» соображениям.

Партия «Продолжаем перемены» ранее заявляла, что не согласится с кандидатурой Борисова на премьерский пост из-за коррупционных скандалов в прошлом.

В Болгарии не удается сформировать стабильное правительство с тех пор, как в 2021 году в результате крупных антикоррупционных протестов прекратил существование кабинет во главе с Бойко Борисовым. Нынешние парламентские выборы стали седьмыми за три года.