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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Израилю обещают «невообразимые последствия»

15:04 1017

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пообещал, что Израиль столкнется с «невообразимыми для себя последствиями» за удары по территории республики. Текст его заявления приводит пресс-служба корпуса.

«Незаконные действия сионистского режима-кровопийцы, которому помешала достичь всех целей противовоздушная оборона страны, показывают ошибочность его расчетов и его беспомощность... в борьбе с силами сопротивления, особенно в Газе и Ливане. Безусловно, горькие последствия этого деяния будут невообразимы для оккупантов», - написал Салами.

26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в ответ на «многочисленные непрерывные атаки».

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