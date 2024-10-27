«Азеришыг» устанавливает электрозарядные станции не только в Баку, но и регионах

ОАО «Азеришыг» продолжает установку электрозарядных станций в столице и регионах. В соответствии с указом президента Ильхама Алиева «О поощрении использования электромобилей» создана необходимая инфраструктура, электрозарядные станции оснащены устойчивой электроэнергией.

В связи с объявлением текущего года «Годом солидарности зеленого мира» в нашей стране, а также в преддверии проведения в Баку COP29 были созданы электрозарядные станции в большинстве районов города: в Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг» в Наримановском районе, возле станции метро «Гянджлик», в парке Ататюрка, перед подстанцией №215 на улице Ашиг Молла Джума, на подстанции «Ясамал» №120, в г. Сабаиле на улице Низами и подстанции «Ичеришехер», Маштагинской электросети. На парковке жилого комплекса Sea Breeze, на подстанциях «Аг шехер-1» и «Аг шехер-2» в Хатаинском районе, в поселке Бузовна Хазарского района, на подстанции «Даглыг» в Насиминском районе и на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку.

Наряду со столицей, электрозарядные станции созданы и в регионах - в селе Абгора в Шемахинском районе, перед зданием Габалинского районного управления по снабжению и продаже электроэнергии, в селе Гейнюк в Шекинском районе, на Загатальской подстанции, около центра «Асан хидмет» в Товузском районе, на подстанции «Гаджимелик» в Гёйгёльском районе, рядом с АЗС №19 в Губинском районе, в поселке Яшма в Хызинском районе.

В Карабахе и Восточном Зангезуре – зарядная станция «Цифровой центр управления Зангеланской электрической сетью» оснащена современным оборудованием и стабильным электричеством.

Современные устройства, используемые для зарядки электромобилей, поддерживаются зеленой энергией, которая более экологична.

ОАО «Азеришыг», целью которого является обеспечение граждан устойчивым и бесперебойным электроснабжением и минимизация потерь электроэнергии, продолжает устанавливать электрозарядные станции в столице, регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре для продвижения использования экологически чистых электромобилей.