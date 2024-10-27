USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

«Азеришыг» устанавливает электрозарядные станции не только в Баку, но и регионах

ВИДЕО
14:58 512

ОАО «Азеришыг» продолжает установку электрозарядных станций в столице и регионах. В соответствии с указом президента Ильхама Алиева «О поощрении использования электромобилей» создана необходимая инфраструктура, электрозарядные станции оснащены устойчивой электроэнергией.

В связи с объявлением текущего года «Годом солидарности зеленого мира» в нашей стране, а также в преддверии проведения в Баку COP29 были созданы электрозарядные станции в большинстве районов города: в Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг» в Наримановском районе, возле станции метро «Гянджлик», в парке Ататюрка, перед подстанцией №215 на улице Ашиг Молла Джума, на подстанции «Ясамал» №120, в г. Сабаиле на улице Низами и подстанции «Ичеришехер», Маштагинской электросети. На парковке жилого комплекса Sea Breeze, на подстанциях «Аг шехер-1» и «Аг шехер-2» в Хатаинском районе, в поселке Бузовна Хазарского района, на подстанции «Даглыг» в Насиминском районе и на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку.

Наряду со столицей, электрозарядные станции созданы и в регионах - в селе Абгора в Шемахинском районе, перед зданием Габалинского районного управления по снабжению и продаже электроэнергии, в селе Гейнюк в Шекинском районе, на Загатальской подстанции, около центра «Асан хидмет» в Товузском районе, на подстанции «Гаджимелик» в Гёйгёльском районе, рядом с АЗС №19 в Губинском районе, в поселке Яшма в Хызинском районе.

В Карабахе и Восточном Зангезуре – зарядная станция «Цифровой центр управления Зангеланской электрической сетью» оснащена современным оборудованием и стабильным электричеством.

Современные устройства, используемые для зарядки электромобилей, поддерживаются зеленой энергией, которая более экологична.

ОАО «Азеришыг», целью которого является обеспечение граждан устойчивым и бесперебойным электроснабжением и минимизация потерь электроэнергии, продолжает устанавливать электрозарядные станции в столице, регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре для продвижения использования экологически чистых электромобилей.

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4374
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2904
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4047
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8562
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4853
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4747
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4104
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2835
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9131
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2050
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6158

ЭТО ВАЖНО

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4374
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2904
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4047
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8562
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4853
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4747
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4104
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2835
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9131
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2050
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться