ЧП с истребителями Израиля
Серьезный инцидент произошел на базе ВВС армии Израиля «Рамат Давид».
Согласно сообщению израильских СМИ, получивший разрешение на взлет истребитель F-16 едва не столкнулся с другим истребителем, который пересекал взлетно-посадочную полосу.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что происшествие расследуется. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации стало неправильно выданное разрешение на взлет, поступившее от диспетчерской вышки, в то время как на взлетно-посадочной полосе находился другой самолет.
Экипажи отреагировали быстро, что позволило избежать крушения.
תקלה בטיחותית חמורה של מגדל פיקוח כמעט גרמה לתאונה קשה בין שני מטוסי קרב בבסיס חיל אוויר | לידיעה המלאה >>> https://t.co/I7wZXEGHji@ItayBlumental pic.twitter.com/sLPnsILoDy— כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2024