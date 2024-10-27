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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

И НАТО заинтересовалась выборами в Грузии

15:21 772

В Североатлантическом альянсе призвали обеспечить расследование проблем на парламентских выборах в Грузии, на которые указали международные наблюдатели. Такое заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Пресс-секретарь указала, что международная миссия наблюдателей отметила «неравные условия соревнований между политсилами на выборах в Грузии, что подрывает доверие общественности к их результату».

«Сообщения о связанных с выборами нарушениях должны быть в полной мере расследованы», – заявила она.

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