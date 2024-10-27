Али Асадов поздравил своего грузинского коллегу

Асадов поздравил Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" на парламентских выборах.

По словам азербайджанского премьера, это (победа партии "Грузинская мечта") "еще одно подтверждение того, что дружественный грузинский народ поддерживает политический курс, проводимый в стране".

Асадов выразил уверенность, что "результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему процветанию Грузии, а также внесут вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства".