Али Асадов поздравил своего грузинского коллегу
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, сообщили в Кабмине Азербайджана.
Асадов поздравил Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" на парламентских выборах.
По словам азербайджанского премьера, это (победа партии "Грузинская мечта") "еще одно подтверждение того, что дружественный грузинский народ поддерживает политический курс, проводимый в стране".
Асадов выразил уверенность, что "результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему процветанию Грузии, а также внесут вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства".