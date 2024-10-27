Стали известны детали плана Трампа по Украине

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на советника политика.

По его словам, в этот раз в соглашение будут включены механизмы принуждения с последствиями за нарушения условий. При этом отмечается, что контроль за реализацией договоренностей должны будут осуществлять европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

«Мы за это не платим. Европа платит за это», — заявил советник Трампа, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут настаивать на неучастии американцев в этом механизме и его финансовом обеспечении Европой.