USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

В НАТО подтвердили, что войска КНДР помогают России

15:42 575

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области России.

Рютте рассказал, что утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в России и их привлечении на войну.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ.

НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей – это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности", – отметил генсек.

Он напомнил, что перед тем КНДР предоставляла России боеприпасы и баллистические ракеты. "В обмен на это (президент России Владимир) Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что в этих условиях демократическому миру важно объединять усилия в защиту общих ценностей.

"Но в то же время привлечение северокорейских военных на Курщине – это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за границы... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины – это наша безопасность", – сказал Марк Рютте.

Он добавил, что в понедельник поговорит с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в контексте этих событий.

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4380
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2905
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4053
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8565
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4858
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4750
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4105
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2836
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9132
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2050
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6160

ЭТО ВАЖНО

Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 4380
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 2905
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 4053
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8565
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 4858
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 4750
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4105
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков
Президента Грузии обвинили в организации беспорядков новость дополнена
12:10 2836
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9132
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
Армения, США и Франция – главные покупатели индийского оружия
10:29 2050
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты
Слишком много ошибок в лечении, слишком долгие ожидания пациентов, слишком высокие затраты колонка доктора Мирзоева
00:55 6160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться