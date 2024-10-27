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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Российским дипломатам посоветовали активнее угрожать ядерной войной

16:21 323

Российским дипломатам необходимо «детализировать» и «усилить» угрозу применения ядерного оружия, поскольку заявления Москвы на этот счет перестали оказывать воздействие на американские элиты и в целом на Запад. Такая рекомендация содержится в докладе Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, который поступил в МИД РФ, пишут российские СМИ со ссылкой на документ. Авторами доклада выступили Сергей Караганов, Дмитрий Тренин и Сергей Авакянц.

По их мнению, ядерное сдерживание со стороны России во время войны в Украине сработало лишь частично — прямого вмешательства США и их союзников в конфликт не произошло. Это было достигнуто за счет устрашения — способности внушить неизбежность неприемлемого ущерба в случае войны. Однако эффективность такого подхода падает, считают эксперты.

В связи с этим они предлагают представить «лестницу эскалации» — детально разъяснить, какие шаги Москва может предпринять в ответ на те или иные действия Запада. Если на нижних ступенях «лестницы» могут быть кибератаки и налеты беспилотников, то на самой верхней — запуск ядерного оружия по противнику. Этому может предшествовать демонстрация ядерных возможностей России — удар по безлюдной территории.

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