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Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Что Азербайджан подарил президенту Мохаммеду Джалуду?

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Отдел спорта
16:24 368

В Варшаве, где в эти дни проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи, состоялась встреча вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Фирдовси Умудова и президента Международной федерации Мохаммеда Джалуда.

Они обсудили перспективы развития тяжелой атлетики в Азербайджане, вопросы сотрудничества между федерациями.

Фирдовси Умудов отметил, что AAF действует согласно долгосрочной стратегии и подчеркнул важность поддержки Международной федерации в этом направлении.

Стороны также говорили о предстоящих соревнованиях, судейских и тренерских семинарах, организационных моментах и работе академий.

Напоследок вице-президент AAF презентовал Джалуду специальный подарок от нашей Федерации.

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