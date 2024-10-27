Что Азербайджан подарил президенту Мохаммеду Джалуду?

В Варшаве, где в эти дни проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет и молодежи, состоялась встреча вице-президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Фирдовси Умудова и президента Международной федерации Мохаммеда Джалуда.

Они обсудили перспективы развития тяжелой атлетики в Азербайджане, вопросы сотрудничества между федерациями.

Фирдовси Умудов отметил, что AAF действует согласно долгосрочной стратегии и подчеркнул важность поддержки Международной федерации в этом направлении.

Стороны также говорили о предстоящих соревнованиях, судейских и тренерских семинарах, организационных моментах и работе академий.

Напоследок вице-президент AAF презентовал Джалуду специальный подарок от нашей Федерации.