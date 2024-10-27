Израиль без разрешения воспользовался территорией Ирака. Иракцы возмутились
Ирак направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности всемирной организации ноту протеста в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики для нанесения удара по Ирану.
«Ирак официально направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН ноту протеста в связи с вопиющим нарушением Израилем иракских воздушных границ и использованием воздушного пространства страны для удара по Ирану 26 октября», - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале канцелярии главы иракского Кабмина Мухаммеда ас-Судани. Премьер также поручил МИД «связаться с США для обсуждения произошедшего нарушения иракского суверенитета».