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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Израиль без разрешения воспользовался территорией Ирака. Иракцы возмутились

16:40 991

Ирак направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности всемирной организации ноту протеста в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики для нанесения удара по Ирану.

«Ирак официально направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН ноту протеста в связи с вопиющим нарушением Израилем иракских воздушных границ и использованием воздушного пространства страны для удара по Ирану 26 октября», - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале канцелярии главы иракского Кабмина Мухаммеда ас-Судани. Премьер также поручил МИД «связаться с США для обсуждения произошедшего нарушения иракского суверенитета».

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