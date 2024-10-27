Cколько армянских военных погибли в небоевых условиях
17:08 773
В Вооруженных силах Армении в 2024 году в небоевых условиях погибли 33 военнослужащих, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
По его словам, пятеро военных погибли в результате получения тяжелых травм, двое - в результате авиакатастрофы, пятеро - в результате болезней, 11 - в результате ДТП. При этом семеро из 11 погибли в результате ДТП не на транспорте Минобороны, уточнил он.
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