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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Cколько армянских военных погибли в небоевых условиях

17:08 773

В Вооруженных силах Армении в 2024 году в небоевых условиях погибли 33 военнослужащих, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

По его словам, пятеро военных погибли в результате получения тяжелых травм, двое - в результате авиакатастрофы, пятеро - в результате болезней, 11 - в результате ДТП. При этом семеро из 11 погибли в результате ДТП не на транспорте Минобороны, уточнил он.

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