Главу МИД Германии никто не встретил в аэропорту Китая

Прибывшую с визитом в Китай главу МИД Германии Анналену Бербок у трапа самолета не встретил никто из официальных лиц. Кадры прибытия Бербок распространились в соцсетях.

Визит Бербок в Китай официально не анонсировался, но в прессе с начала октября появлялись слухи о том, что немецкий министр намерена посетить КНР до конца октября, чтобы обсудить войну в Украине и ближневосточный конфликт.

В 2022 году, накануне своего первого визита в Пекин, Бербок назвала китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором», чем вызвала негодование властей страны.