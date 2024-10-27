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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Финляндия начала конфискацию имущества России

17:30 671

Служба судебных приставов Финляндии арестовала участок Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по ходатайству украинской энергетической компании, сообщает Helsingin Sanomat.

Речь идет об иске «Нафтогаза». Конфискован участок площадью 3,3 га. Решение вступило в силу 24 октября.

Иск «Нафтогаза» касается взыскания с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. Он был подан летом прошлого года, поскольку Москва не стала выполнять решение Арбитражного суда в Гааге о выплате компенсации компании в размере рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. На полуострове «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнафтогаз» с уровнем добычи около 1,6 млрд кубометров газа в год и другие активы. «Парламент» республики национализировал это имущество 17 марта 2014 года.

В «Нафтогазе» отметили, что изъятая российская госнедвижимость в Финляндии оценивается «в десятки миллионов долларов», и это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение решения Арбитража в Гааге по искам об экспроприации имущества в Крыму.

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