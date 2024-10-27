USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Иран запретил Motorola

17:37 539

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане. Об этом сообщил портал Digiato.

По его информации, заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до своего ухода с поста объявил, что даже продажа телефонов марки Motorola на территории Ирана будет прекращена.

Как отмечает портал, многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии». Из-за запрета на импорт телефоны этой марки невозможно зарегистрировать внутри страны.

Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
13:57 5236
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах наш комментарий
04:22 9858
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 5385
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 3392
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 5097
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8933
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 5771
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 5219
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4244
Грузинская оппозиция хочет митинг. Полиция не разрешает
Грузинская оппозиция хочет митинг. Полиция не разрешает видео; обновлено 17:59
17:59 4240
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9320

ЭТО ВАЖНО

Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
13:57 5236
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах наш комментарий
04:22 9858
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана
Операция «Дни покаяния»: уничтожен стратегический оборонный потенциал Ирана заявили в Израиле; обновлено 15:09
15:09 5385
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили
Глава Генштаба Пакистана у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 14:50
14:50 3392
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 5097
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку
Влюбленная в Армению Америка, которая вчера стояла на страже скважин в Баку война миров; все еще актуально
02:37 8933
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох +заявление МЧС; видео; обновлено 13:07
13:07 5771
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских обновлено 14:15
14:15 5219
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии
Планы Армении по модернизации российских истребителей с помощью Индии наш обзор; все еще актуально
00:06 4244
Грузинская оппозиция хочет митинг. Полиция не разрешает
Грузинская оппозиция хочет митинг. Полиция не разрешает видео; обновлено 17:59
17:59 4240
Турция в этой легкомысленной БРИКС
Турция в этой легкомысленной БРИКС наша корреспонденция; все еще актуально
27 октября 2024, 17:20 9320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться