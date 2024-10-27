Иран запретил Motorola

Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане. Об этом сообщил портал Digiato.

По его информации, заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до своего ухода с поста объявил, что даже продажа телефонов марки Motorola на территории Ирана будет прекращена.

Как отмечает портал, многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии». Из-за запрета на импорт телефоны этой марки невозможно зарегистрировать внутри страны.