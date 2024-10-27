Азербайджан развивает адаптивное дзюдо

В июле этого года в Азербайджане взяла старт программа «Адаптивное дзюдо», реализуемая совместно компанией bp и Федерацией дзюдо Азербайджана.

Цель программы - посредством занятий адаптивным дзюдо способствовать социальной интеграции и повышению уверенности в себе детей с синдромом дауна, аутизмом и особыми потребностями в уходе. Прививая основные ценности дзюдо, программа способствует развитию физической активности и психического здоровья.

В настоящее время в занятиях, проводимых в центре подготовки национальных сборных по дзюдо, принимают участие 10 человек, в том числе дети с синдромом дауна и аутизмом.

При поддержке bp Федерация обеспечила участие тренеров в семинарах и сборах по адаптивному дзюдо, чтобы стать более специализированными в этой области. С целью получения профессиональной подготовки в этой области тренеры участвовали в семинарах и турнирах по адаптивному дзюдо, проводимых в Нидерландах и Хорватии.

Федерация дзюдо Азербайджана определила адаптивное дзюдо одним из основных направлений своей стратегии развития и планирует в будущем увеличить количество участников и специализированных тренеров.