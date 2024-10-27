Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»

Как уже ранее сообщал haqqin.az, Дональд Трамп завершил в воскресенье избирательную кампанию на главной арене Америки — в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден, известном своими спортивными состязаниями команд высшей лиги и концертами самых известных певцов страны. И это действо, как написала The New York Times, cтало «заключительным карнавалом обид, женоненавистничества и расизма». Нью-Йорк - город Трампа, в нем он родился. Здесь, на 5-ой авеню Манхэттена, он построил свою известную «башню Трампа». Один их выступивших на ралли назвал его «королем Нью-Йорка». Но летом присяжные суда в этом городе признали «короля» виновным в подкупе проститутки и фальсификации связанных с взяткой бумаг. Дело еще не закончено, Трампа ждет суд, но по настоянию его адвокатов он будет проведен уже после выборов.

Кроме этого, Нью-Йорк является абсолютно продемократическим городом. Здесь с трудом можно найти на улицах людей, которые сказали бы, что они готовы проголосовать за Трампа (исключение составляют евреи с Брайтон-Бич, эмигрировавшие из СССР). Республиканцы в последний раз выигрывали в Нью-Йорке в 1984 году, но тогда Рональд Рейган победил почти во всех штатах Америки. Никто не ожидал, что на своем последнем ралли Трамп будет спокойно и обстоятельно рассказывать, как он будет править страной, если добьется избрания президентом. Но то, что увидели американцы в Мэдисон Сквер Гарден, стало самым грязным и самым темным выступлением Трампа за всю избирательную кампанию. И вместо того чтобы говорить о стоящих перед страной проблемах, он вновь обрушился на вице-президента, кандидата от демократической партии Камалу Харрис, которую назвал «ультралевым лунатиком» с «крайне низким IQ», «самой тупой» из всех тех, кто когда-либо претендовал на высший пост в стране. Те, кто выступал на подогреве, с удовольствием подхватили этот нарратив. Один из выступавших назвал ее «проституткой, которой руководят сутенеры». В прошлом ведущий Fox New Такер Карлсон заявил, что «дама из Самоа и Малайзии» «также не обладает умом, чтобы стать президентом». Карлсон не мог не знать, что родители Камалы были из Индии и Ямайки, а отнюдь не из тихоокеанского Самоа.

Было впечатление, что некоторые ораторы, не желая этого, делали все, чтобы навредить Трампу. Комик Тони Хинчклифф, например, назвал Пуэрто-Рико «плавающим мусорным островом», что вызвало сильный свист в зале. Пуэрто–Рико является «ассоциированной с США территорией», его жители являются гражданами США. Те, кто живет на самом острове, не могут принимать участия в выборах, но проживающие на материковой территории Америки в них участвуют. В ключевом на этих выборах штате Пенсильвания их сотни тысяч, и можно представить, что после подобных высказываний людей Трампа они вряд ли отдадут ему свои голоса. Но есть и более важные высказывания. Выступивший на ралли сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, которого Трамп прочит в случае своей победы в вице-президенты, полностью поддержал тезис своего босса о том, что тот вправе использовать войска для наведения порядка в городах, контролируемых демократами, и назвал своих политических противников «внутренними врагами». Как известно, Конституция США запрещает использование вооруженных сил внутри страны. Но что Трампу Конституция, он сам себе верховный закон. До этого Вэнс дал интервью многим крупным телеканалам страны - CNN, NBC News, CBS, - и в них он защищал наиболее спорные для уха рядового американца тезисы Трампа. Он, например, категорически отказывался назвать Владимира Путина «врагом» и говорил, что тот всего лишь «соперник» Америки. Но наибольший скандал в США накануне выборов вызвало заявление Джона Келли, бывшего главы администрации Трампа, занимавшего этот пост почти два года, о том, что Дональд «подпадает под определение фашиста». Трамп при Келли неоднократно хвалил Гитлера как человека, который «сделал много хорошего» и мечтал, чтобы у него «были такие же генералы», как у главаря рейха.