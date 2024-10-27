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Выборы в Грузии: Последние результаты

Женщины «довели» Депардье до суда

18:10 117

В Париже начался судебный процесс по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. За несколько часов до начала первого заседания в понедельник, 28 октября, адвокат 75-летнего актера Жереми Ассу заявил, что его подзащитный не сможет принять в нем участие по состоянию здоровья.

«Жерар Депардье чрезвычайно расстроен, и, к сожалению, врачи запретили ему присутствовать на слушаниях», - указал адвокат в эфире радиостанции France Info.

Одновременно обвиняемый просил перенести заседание, чтобы иметь возможность присутствовать на нем и выступить, добавил Ассу.

Суд будет рассматривать два случая предполагаемых сексуальных домогательств во время съемок в 2021 году. Две женщины обвинили Депардье в том, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он неподобающим образом прикасался к ним на съемочной площадке. Актеру грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро. Депардье отрицает свою вину.

Жерара Депардье неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статисток и гримеров. Позднее о домогательствах заявила испанская журналистка Рут Баса, утверждавшая, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía.

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