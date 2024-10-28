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Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

Путин готовится посетить Казахстан

18:21 684

Кремль сейчас готовит визит президента России Владимира Путина в Казахстан, даты поездки будут названы позже, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно протоколу межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить эту страну с государственным визитом 27 ноября.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такая поездка.

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