Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку

На фоне подготовки к глобальному климатическому саммиту COP29, который пройдет в следующем месяце в Баку, Программа ООН по окружающей среде обнародовала тревожный отчет. В соответствии с этим документом, страны, присоединившиеся к Парижскому климатическому соглашению и обязавшиеся сократить выбросы метана в атмосферу, выполнили лишь небольшую часть своих обязательств. Согласно данным отчета, даже при выполнении текущих обязательств удастся снизить выбросы парниковых газов к 2030 году лишь на 2,6 процента. Между тем, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия, объемы выбросов парниковых газов к тому же сроку необходимо сократить на 43 процента. «Национальные планы по борьбе с изменением климата за последний год добились лишь незначительного прогресса и далеки от необходимых мер для предотвращения ущерба всем экономикам и угрозы миллиардам жизней и средствам к существованию», — подчеркнул глава ООН по климату Саймон Стилл.

Этот отчет представляет собой ежегодное обобщение последних обязательств по сокращению выбросов, известных как «вклады, определяемые на национальном уровне» (NDC), принятых 195 странами, подписавшими Парижское соглашение 2015 года, на долю которых в 2019 году приходилось 95 процентов мировых выбросов. Согласно текущим совокупным планам стран, выбросы в 2030 году достигнут 51,5 гигатонн эквивалента CO₂, что всего на 0,6 процента меньше по сравнению с предыдущим анализом, опубликованным ООН в конце 2023 года. Это означает, что при нынешних темпах сокращения выбросов объемы выбросов парниковых газов в 2030 году сократятся всего на 2,6 процента по сравнению с текущими показателями. В общей сложности 34 страны, включая членов Европейского Союза, Бразилию и Азербайджан, предоставили обновленную информацию о своих целях. Программа ООН по окружающей среде уже предупредила на прошлой неделе об отсутствии значительного прогресса за год.

Парижское соглашение 2015 года ставит цель ограничить глобальное потепление «значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем», когда человечество начало в больших масштабах эксплуатировать ископаемое топливо, ответственное за выбросы парниковых газов, «и, если возможно, на уровне 1,5°C». Но, чтобы иметь 50-процентную вероятность сдерживания потепления до 1,5°C, глобальные выбросы должны сократиться на 43 процента к 2030 году по сравнению с уровнями 2019 года — по данным ООН. Однако ситуация может еще больше драматизироваться в зависимости от того, кто придет к власти в США по итогам предстоящих президентских выборов. По данным газеты The Huffington Post, возросшие шансы Дональда Трампа на победу встревожили делегации, готовящиеся принять участие в саммите COP29. Выборы президента состоятся всего за шесть дней до COP29, и поэтому ни одна из развитых стран не стремится брать на себя амбициозные климатические обязательства, опасаясь, что Трамп снова займет пост президента и выведет США из Рамочной конвенции ООН по изменению климата. «Если Трамп победит, он, безусловно, выведет Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату , как он уже это сделал, и, возможно, также из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата», — говорит Майкл Джеррард, профессор экологического права в юридической школе Колумбийского университета в Нью-Йорке, в интервью Huffington Post. Что, по мнению исследователя, «заранее отпугивает других глав государств от внесения предложений, отвечающих задачам данной COP».

Как пишет газета, в ходе бакинского саммита странам впервые за пятнадцать лет придется согласовать новую глобальную задачу, известную под названием «новая коллективная цель климатического финансирования (NCQG)». Конкретно, цель состоит в том, чтобы добиться от развитых государств, которые исторически несут ответственность за выбросы парниковых газов, обязательства существенно увеличить помощь бедным странам для борьбы с изменением климата. С 2009 года объем этой «климатической помощи» составляет 100 миллиардов долларов в год. Но срок действия этого финансового соглашения истекает в 2025 году, и ученые считают его в значительной степени недостаточным для того, чтобы помочь странам Юга адаптироваться к изменению климата и инвестировать в сокращение выбросов. Таким образом, развивающиеся страны требуют от 1-го до 1,3 триллионов долларов в год, или, по крайней мере, в десять раз больше нынешней суммы. Но за двадцать дней до начала COP29 основные доноры, в том числе Евросоюз и США, до сих пор не указали сумму, которую они готовы заплатить. По мнению Тома Эванса из аналитического центра E3G, это объясняется тем фактом, что страны Севера чувствуют себя «весьма уязвимыми» для выделения большего количества денег, когда они не могут рассчитывать на поддержку Вашингтона. Отвечая на вопрос AFP, эксперт добавил, что американские выборы «нависают над всеми, за их пределы сложно выйти».