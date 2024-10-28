Первые медали Азербайджана на чемпионате Европы в Польше

На проходящем в Польше чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди молодежи и спортсменов не старше 23 лет первые медали Азербайджану принес Гасым Исмайлов, выступавший в весовой категории до 67 кг.

Он стал бронзовым призером в рывке, подняв 153 кг, и в сумме двух упражнений - 273 кг.