Девять боксеров из Азербайджана вышли в финал Гимназиады

На Гимназиаде, которая проходит в столице Бахрейна Манаме, состоялись полуфиналы в соревнованиях по боксу.

Девять боксеров-юниоров сборной Азербайджана прошли в финал. Али Алиев (46 кг), Шахин Мустафаев (48 кг), Нихат Гасымов (50 кг), Закир Гасанзаде (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хакверди Гасанов (63 кг), Валех Эйвазлы (66 кг) и Рза Рзаев (70 кг) сразятся за золотые медали.

А Адиль Залов (75 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг) завершили соревнования с бронзовой медалью.