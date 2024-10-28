Козырная «курдская карта» в колоде Эрдогана

После шокирующих заявлений по поводу лидера РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное тюремное заключение, председатель ультраправой «Партии националистического движения Турции» (MHP) Девлет Бахчели в очередной раз взбудоражил турецкую общественность. Напомним, что 1 октября на открытии зимней сессии парламента Турции Бахчели подошел к трибуне депутатов прокурдской «Демократической партии» (Dem Party), позиционирующей себя в качестве политического крыла террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК), пожал коллегам руки и сказал им, что, если Оджалан хочет «служить Турции», то ему следует призвать РПК сложить оружие и прекратить свою деятельность. 22 октября Бахчели вновь шокировал политическую элиту Турции, заявив, что, если Оджалана отпустят на свободу, то ему «надо будет выступить на групповом собрании парламентской фракции «Демократической партии» и объявить о полном прекращении политики террора и роспуске РПК».

В тот же день Министерство юстиции Турции сообщило, что племяннику Оджалана, депутату Dem Party от Шанлыурфы Омеру Оджалану, впервые за 43 месяца разрешили встретиться со своим дядей. Однако по некоторым данным еще за несколько месяцев до встречи Омера Оджалана с дядей, отбывающим пожизненное заключение на острове Имралы, с Абдуллой Оджаланом вели тайные переговоры о роспуске РПК, после чего в политических кулуарах распространилась информация о том, что Оджалан готов в одностороннем порядке обратиться к «Рабочей партии Курдистана» с призывом сложить оружие. И вот 26 октября, выступая на конференции, приуроченной к 100-летию со дня смерти Зии Гёальпа, одного из основоположников турецкого национализма курдского происхождения, Девлет Бахчели вновь напомнил о наличии общей угрозы в регионе и подчеркнул важность турецко-курдского национального единства. «Если есть турок, который не любит курдов, он не турок, - не без пафоса изрек Бахчели. - Если есть курд, который не любит турок, он не курд. Есть общая тысячелетняя история и общая угроза. Сегодня». Не забыл лидер МНР и ответить критикам его заявлений по поводу Оджалана. «Мы получили исторический урок. Мы тюрки, мы тюркские националисты. Никто не должен соперничать с нами в служении тюркизму», - отрезал Бахчели.

Завершая свое выступление, Девлет Бахчели достаточно ясно дал понять, что нынешнее руководство Турции не пойдет на повторение сценария 2015 года, когда была предпринята попытка мирного урегулирования курдской проблемы. «Разведывательные органы продолжают работать, - предупредил лидер МНР. - Они прогнозируют, что мы должны бояться друг друга. Террористическая атака на объекты TUSAŞ в Анкаре ясно показала, чем является РПК. «Рабочая партия Курдистана» — это враг всего живого. Мы растоптали их кровавое послание. Предатели были уничтожены. Наша судьба — это многовековое братство». Несомненно, даже наиболее оптимистично настроенные аналитики не ждут, что после призыва Абдуллы Оджалана РПК сложит оружие. В свете недавнего террористического акта в Анкаре, действия этой организации, находящейся под влиянием различных зарубежных разведслужб, можно трактовать, как достаточно четкий и недвусмысленный ответ на заявление Девлета Бахчели. Большинство аналитиков признает реальность, в рамках которой боевые подразделения РПК на севере Ирака находятся под контролем американских военных сил в Сирии, оснащены тяжелым вооружением и базируются на богатых нефтяных месторождениях Сирии. Сложат ли эти террористические подразделения оружие по призыву Оджалана и без санкции американцев – большой вопрос. В этой связи уместно вспомнить заявление одного из лидеров РПК в Ираке Джемиля Байика, фактически сорвавшего в 2015 году попытку мирного урегулирования со словами: «Решение принимаем мы, а не HDP (прежнее название Демократической партии – ред.) или Оджалан».

Понимает это и руководство Турции, мысли которого озвучил Девлет Бахчели. Именно поэтому в течение нескольких дней после теракта в Анкаре продолжаются массированные бомбардировки террористических целей в Ираке и Сирии. По данным официальных органов Турции, уничтожены сотни террористов PПК и такое же количество их объектов. Интересно, что «Демократическая партия», ранее жестко критиковавшая любые контртеррористические операции Турции против PПК, в данной ситуации сохраняет молчание. И хотя злые языки утверждают, что президент Эрдоган получил от «Демократической партии» добро на принятие новой Конституции и, соответственно, гарантию своего пребывания у власти еще на одну каденцию, абсолютное большинство политических обозревателей считают, что президент Турции ужесточил действия против курдского терроризма не только из-за недавнего теракта, но и из-за угроз усиления региональной напряженности. По мнению аналитиков, после атаки Израиля на Ливан заявление Эрдогана о том, что «Израиль хочет распространить войну до границ Турции», стало определяющим с точки зрения дальнейших шагов Анкары. Правящая элита Турции прогнозирует вероятный ирано-израильский конфликт.

Мало того, Турция рассматривает связанные с РПК террористические группировки в Сирии и Ираке как потенциальный инструмент в руках своих противников, особенно Израиля и Ирана, а потом намерена нейтрализовать его перед лицом растущей угрозы региональной войны. Как известно, еще с 2016 года Турция проводила контртеррористические операции на севере Сирии, захватив Джараблус, Африн, Аль-Баб и другие стратегические пограничные пункты, сумев таким образом не допустить приближения боевиков РПК к своим границам. В результате воздушных и наземных операций в Ираке в регионе был создан ряд турецких баз, и сейчас Анкара может лучше контролировать регион, чем в предыдущие годы. Что же касается ситуации в самой Турции, то ее характеризует возросшая стабильность. Прошедшие в 2023 году президентские выборы показали, что курдские избиратели, проголосовавшие за «Демократическую партию», уже не имеют прежней роли в турецкой политике. В то же время Анкара считает, что РПК попытается воспользоваться вакуумом, образовавшимся после атак Израиля на поддерживаемые Ираном «Хезболлу» и ХАМАС. А потому призывает курдов сложить оружие в период «затишья перед бурей». Хотя в целом очевидно, что лидеры РПК в Ираке этот призыв проигнорируют, нельзя не брать в расчет тот факт, что внутри РПК по-прежнему существуют группы, для которых мнение Абдуллы Оджалана является решающим. Что чревато расколом внутри курдского сопротивления.