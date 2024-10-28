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Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

Азербайджан завоевал уже 35 медалей на Гимназиаде в Бахрейне

Отдел спорта
20:01 370

В столице Бахрейна Манаме продолжается Всемирная Гимназиада - международное мультиспортивное соревнование среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений.

В третий соревновательный день Азербайджан завоевал 2 золота, 2 серебра и 7 бронзовых наград.

Таким образом, за два дня до завершения Гимназиады в активе сборной Азербайджана 7 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Всего 35 наград.

Сегодня в вольной борьбе на высшую ступень пьедестала почета поднялись Гусейн Гусейнов (55 кг) и Гасан Гасанов (60 кг). Серебро у Фархада Сулейманлы (92 кг). Бронзу завоевали Фарид Агасизаде (65 кг), Гусейн Исмайлов (65 кг), Рашад Вейсялов (71 кг), Нихад Абасов (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

В соревнованиях таэквондистов Эльджан Алиев (78 кг) стал серебряным призером, а Сейидханым Мамедова (52 кг) - бронзовой медалисткой.

Напомним, нашу страну представляют 160 спортсменов. Всего в Манаму съехались более 5 тысяч школьников и студентов из 70 стран. Азербайджан участвует в 16 видах спорта из 26-ти.

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