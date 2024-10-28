Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

22 октября Баку столкнулся с одним из крупнейших природных бедствий последних лет. Из-за сильного дождя оказались затоплены улицы и проспекты, подземные переходы, тоннели, мосты и сотни частных домов, а в ряде районов столицы канализационные системы не справились с потоком воды. В Сабунчинском районе в затопленном тоннеле, открытом всего четыре года назад, погибли два человека. Однако масштабы осадков не соответствовали катастрофическим последствиям — дождь лишь немного превысил норму. Выяснилось, что, несмотря на многомиллиардные инвестиции в модернизацию канализационных систем за последние 30 лет, существующая инфраструктура не справляется с обильными осадками.

28 октября очередной ливень, длившийся чуть более часа, снова привел к критической ситуации. Затопило тоннели и мосты. А движение на главных улицах и проспектах Баку было парализовано длинными пробками. Реакция преемника ОАО «Азерсу» - Объединенной службы водоснабжения крупных городов на парализованный из-за осеннего дождя Баку оказалась вполне предсказуемой. Служба объяснила последствия дождя тем, что количество осадков в этот раз многократно превысило годовую норму, а также сослалась на проблемы в коллекторах, используемых для отвода дождевой воды. Выяснилось, что большая часть труб и дренажных систем, функционирующих в столице, осталась еще с советских времен, некоторые из них уже давно исчерпали свой срок эксплуатации. Между тем еще в 2016 году в Баку была создана рабочая группа, которой поручили провести анализ состояния дождевой канализации города. Основными задачами рабочей группы стали учет социально-экономических перспектив города, темпов роста населения, управление и повышение надежности канализационных систем, их планомерная реконструкция, а также разработка предложений для устранения экологических и санитарных рисков. Группа должна была также составить список улиц и автодорог, подверженных затоплениям дождевыми и талыми водами, и разработать меры по отведению поверхностных вод.

Около года спустя после создания группы тогдашний вице-премьер Абид Шарифов сообщил, что для выполнения намеченных планов была предусмотрена реализация 14 проектов. На 12 из них были выделены 14,2 миллиона манатов. Местные СМИ неоднократно поднимали тему значительных финансовых средств, выделенных на поддержку ОАО «Азерсу». Сообщается, что в период с 2003 по 2013 год на сектор водоснабжения и канализации было направлено более 2,8 миллиарда манатов из различных источников. Из них 1,8 миллиарда составили средства госбюджета, 779 миллионов поступило из Государственного нефтяного фонда, 196 миллионов — от международных финансовых организаций. Также известно, что 13 января и 17 марта 2017 года ОАО «Азерсу» дополнительно выделили более 163 миллионов манатов субсидий. В 2019 году на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Хазарском районе «Азерсу» было выделено первоначально 3 миллиона манатов, а на продолжение аналогичных проектов в поселках Бинагади (Бинагадинский район), а также Мехтиабад и Новханы (Апшеронский район) — еще 4 миллиона манатов. В 2017 году «Азерсу» также получило материальную поддержку в размере 14,7 миллиона манатов.

Эти суммы — лишь часть общего финансирования, направленного на поддержку «Азерсу». В СМИ часто освещаются значительные средства, выделенные на реконструкцию канализационных систем и строительство коллекторов для отвода дождевой воды. Но при этом проблем остается немало: хаотичная застройка, избыточная нагрузка на столицу, повреждения дождевых стоков в ходе строительства многоэтажек, а также подключение линий для дождевой воды к канализационным трубам, что вызывает перегрузку всей системы. Тем не менее, несмотря на значительные вложения, вопросы по замене оставшихся с советского периода труб и дренажных систем остаются открытыми. Экономист Халид Керимли в интервью haqqin.az заявил о серьезных проблемах, связанных с системой канализации в стране.

«При строительстве не учитывается нагрузка на существующую канализационную сеть. В районах, где нет канализации, возводится множество зданий, а также наблюдается отсутствие должной ответственности за обновление и чистку существующих линий. Ответственность за это лежит на соответствующих органах. Признание ошибок в коммунальной сфере после недавних ливней — это шаг вперед, но это не решает проблемы граждан», — отметил Керимли. Он подчеркнул, что даже кратковременный дождь 28 октября вызвал в Баку серьезные трудности, что говорит о необходимости проверки качества работы ответственных ведомств: «Следует исследовать случаи возможного хищения средств в этой сфере и выяснить, куда и как были потрачены выделенные деньги. Например, как функционируют насосы в туннелях, в каком состоянии находятся решетки, установлены ли они на должном уровне для отвода дождевой воды. Многомиллиардное финансирование не компенсирует отсутствие качественных услуг для граждан. Вместо обвинений природы необходимо проверить, исполняют ли ответственные органы свои обязанности и не допускаются ли нарушения в выдаче разрешений на хаотичную застройку».