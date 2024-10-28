USD 1.7000
EUR 1.8339
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Дожди вновь застали Баку врасплох
Новость дня
Дожди вновь застали Баку врасплох

Орбан прилетел в Тбилиси. Сторонники оппозиции его освистали

20:17 835

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.

Как сообщается, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Визит венгерского премьера продлится два дня. Орбан первый европейский лидер, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» с победой на прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии.

Сторонники оппозиции освистали премьер-министра Венгрии, передает ТАСС. Инцидент произошел у гостиницы «Тбилиси Марриотт», которая находится на проспекте Руставели, где в эти минуты параллельно проходит митинг против итогов парламентских выборов. Орбан вышел из гостиницы, направлялся в машину, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова. Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию.

Завтра, 29 октября, состоится официальная церемония встречи Орбана в здании администрации правительства. Далее премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с заявлениями для СМИ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Тбилиси «не представляет Европейский Союз».

Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
17:55 3549
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 20:36
20:36 8108
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
18:06 1039
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор
18:23 4985
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 6493
Российские пограничники пока останутся в Армении
Российские пограничники пока останутся в Армении обновлено 18:48
18:48 3655
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
18:35 1458
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох все еще актуально
13:07 7151
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских все еще актуально
14:15 5719
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
13:57 6359
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах наш комментарий
04:22 10763

ЭТО ВАЖНО

Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры»
Уровень выборов в США: «она проститутка, которой руководят сутенеры» наша корреспонденция; все еще актуально
17:55 3549
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов
В Тбилиси митинг оппозиции. Требуют повторных выборов видео; обновлено 20:36
20:36 8108
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо
Азербайджан развивает адаптивное дзюдо Для детей с синдромом дауна и аутизмом; фото
18:06 1039
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку
Как Трамп испугал тех, кто готовится к саммиту в Баку наш обзор
18:23 4985
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова?
За что таможня арестовала Мухаммеда Гахраманова? приемная haqqin.az
13:12 6493
Российские пограничники пока останутся в Армении
Российские пограничники пока останутся в Армении обновлено 18:48
18:48 3655
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
Баку и Ереван обсудят судьбу пропавших без вести и пленных
18:35 1458
Дожди вновь застали Баку врасплох
Дожди вновь застали Баку врасплох все еще актуально
13:07 7151
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских
Битва за Донбасс: еще один населенный пункт перешел под контроль русских все еще актуально
14:15 5719
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
Еще одно крупное дело: кто прикарманил 84 миллиона манатов?
13:57 6359
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах
Минниханов подарил Алиеву фургоны, которые направились в Карабах наш комментарий
04:22 10763
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться