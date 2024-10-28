Орбан прилетел в Тбилиси. Сторонники оппозиции его освистали

Как сообщается, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Визит венгерского премьера продлится два дня. Орбан первый европейский лидер, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» с победой на прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии.

Сторонники оппозиции освистали премьер-министра Венгрии, передает ТАСС. Инцидент произошел у гостиницы «Тбилиси Марриотт», которая находится на проспекте Руставели, где в эти минуты параллельно проходит митинг против итогов парламентских выборов. Орбан вышел из гостиницы, направлялся в машину, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова. Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию.

Завтра, 29 октября, состоится официальная церемония встречи Орбана в здании администрации правительства. Далее премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с заявлениями для СМИ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Тбилиси «не представляет Европейский Союз».