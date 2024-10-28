Пешеходные зоны вокруг Ичери шехер - комфорт и безопасность

«Красавец Баку!» — сколько раз мы слышали или произносили эту фразу, неизменно характеризующую город с тысячелетней историей на берегу Каспийского моря. Выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, мягкий благоприятный климат всегда привлекали внимание к городу, бурный расцвет которого отмечался с античного периода, далее в Средневековье и продолжается до сих пор. Как свидетельствуют различные археологические находки, многие средневековые здания Ичери шехер (Старый город) в центре современного Баку были построены на фундаменте античных зданий. Из века в век город расширялся и менялся, стены Ичери шехер стали ему тесны, но появилось и до сих пор существует четкое осознание важности сохранения этого исторического и культурного наследия Баку и знакомства с ним как жителей самого Азербайджана, так и гостей столицы.

«Ичери шехер» - это Государственный историко-архитектурный заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и одна из важнейших задач - сберечь его для потомков, ведь без знания прошлого нет будущего. Рост благосостояния жителей многомиллионного Баку и, как следствие, увеличение числа автомобилей и других транспортных средств на дорогах столицы, необходимость обеспечения мобильности в городе и создания комфортных условий для его жителей остро поставили перед Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и другими ответственными органами вопрос о снижении интенсивности автомобильного движения в зонах вокруг Ичери шехер и близлежащих улиц.

В связи с этим Министерство цифрового развития и транспорта в рамках реализации программы трансформации мобильности в Баку подготовило и с 27 октября 2024 года ввело особые правила движения в районе перед площадью Гоша Гала и улицы Азиза Алиева. Данный проект, одобренный Координационным советом по транспорту, предусматривает ограничение автомобильного движения от места пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджана до улицы Азиза Алиева, создание на площади перед воротами Гоша Гала мест посадки и высадки для туристических автобусов, полное ограничение автомобильного движения на улице Азиза Алиева. Согласно этому решению, также направленному на повышение безопасности исторических объектов Баку, на территорию Ичери шехер со стороны проспекта Нефтчиляр теперь разрешен въезд только автомобилям жителей и дипломатических представительств, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб и предприятий.

Ограничение автомобильного движения на площади перед крепостными воротами Гоша Гала и улице Азиза Алиева позволит расширить пешеходную зону, начиная с улицы Низами, а также соединить линии микромобильности с существующей полосой движения на улице Истиглалият и продлить ее в сторону Приморского национального парка, создать в столице огромную пешеходную зону. Необходимо напомнить, что еще одна из зон, свободных от автомобилей, создается перед станцией метро «28 Мая», а первым подобным успешным проектом в Баку ранее стала пешеходная территория вокруг сада Хагани. Эти действия, регулирующие сложный трафик в центре столицы, обеспечивающие безопасность движения переходов и транспортных средств, однозначно воспринимаются позитивно.

До этого практически каждый день приходилось сталкиваться с интенсивностью транспортного потока на улице Истиглалият, проблемами движения автомобилей по направлению к площади перед Гоша Гала и оттуда - к проспекту Нефтчиляр по улице Азиза Алиева, ведь на этой площади постоянно смешивались транспортные и пешеходные потоки, что создавало большие риски. С внедрением новой программы трансформации мобильности в Баку, касающейся обеспечения удобства передвижения пешеходов и ограничения доступа транспортных средств в исторический центр, повысится уровень безопасности и комфорта для жителей и гостей Ичери шехер, улучшится экологическая ситуация. Такие меры без сомнения улучшат облик Баку в целом, ведь в любом мегаполисе должны быть своеобразные «островки» спокойствия и размеренности жизни – зоны, безопасные для пешеходов, в том числе туристов, которых больше всего привлекают исторические центры с достопримечательностями и архитектурными памятниками.