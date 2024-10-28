«Высокоточный» ракетный удар «Хезболлы» по военной базе Израиля

Шиитская милиция «Хезболлы» обстреляла базу израильских ВМС «Стелла Марис» к северо-западу от города Хайфа.

Как указывается в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале, отряды исламского сопротивления применили при атаке на этот стратегический объект «высокоточное ракетное оружие».

Как сообщается в коммюнике, отряды «Хезболлы» нанесли также ракетный удар по базе ВВС на горе Мерон на севере Израиля, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что за сутки был зафиксирован запуск боевиками «Хезболлы» 115 ракет с ливанской территории в сторону еврейского государства.