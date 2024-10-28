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Дожди вновь застали Баку врасплох

Канада пересмотрит отношения с Грузией

21:07 450

Власти Канады намерены пересмотреть свои отношения с руководством Грузии в свете результатов парламентских выборов, говорится в заявлении канадского МИД.

«В координации с нашими партнерами по Группе семи (G7) и из Европы, а также в свете проведения и результатов этих выборов Канада пересмотрит свои отношения с руководством Грузии», - сказано в документе.

В МИД отметили, что Оттава готова к сотрудничеству с Тбилиси, если грузинские власти будут уважать демократию и права человека. В канадском внешнеполитическом ведомстве также указали, что приняли к сведению результаты прошедших выборов в Грузии.

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