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Дожди вновь застали Баку врасплох
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Дожди вновь застали Баку врасплох

Ильхам Алиев поздравляет...

21:11 503

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

«Сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

Это голосование, впервые в истории братского Узбекистана проведенное по смешанной избирательной системе, еще раз наглядно продемонстрировало приверженность Вашей страны принципам строительства демократического государства.

Результаты голосования – это проявление веры и доверия Вашего народа к решительно проводимому Вами политическому курсу, выражение реальной поддержки Ваших заслуг в еще большем развитии и наращивании мощи Узбекистана.

Желаю успехов работе Законодательной палаты Олий Мажлиса, который начнет работу в новом составе.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вам сердечные поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений в высшей государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Узбекистана», - говорится в поздравительном письме президента Азербайджана.

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