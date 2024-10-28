Ильхам Алиев поздравляет...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

«Сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана.

Это голосование, впервые в истории братского Узбекистана проведенное по смешанной избирательной системе, еще раз наглядно продемонстрировало приверженность Вашей страны принципам строительства демократического государства.

Результаты голосования – это проявление веры и доверия Вашего народа к решительно проводимому Вами политическому курсу, выражение реальной поддержки Ваших заслуг в еще большем развитии и наращивании мощи Узбекистана.

Желаю успехов работе Законодательной палаты Олий Мажлиса, который начнет работу в новом составе.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вам сердечные поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений в высшей государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Узбекистана», - говорится в поздравительном письме президента Азербайджана.